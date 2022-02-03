https://ria.ru/20220203/kadyrov-1770841686.html

В Кремле рассказали о встрече Путина и Кадырова

В Кремле рассказали о встрече Путина и Кадырова - РИА Новости, 03.02.2022

В Кремле рассказали о встрече Путина и Кадырова

Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече обсуждали хозяйственные дела и развитие Чечни, глава республики пришел с конкретными... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:49

2022-02-03T12:49

2022-02-03T13:08

политика

россия

владимир путин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече обсуждали хозяйственные дела и развитие Чечни, глава республики пришел с конкретными экономическими проектами, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера вечером… Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова, обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам - они обсуждались", - сказал Песков."Помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема вокруг семьи Янгулбаевых, Песков уточнил, что "дал ту формулировку по этой беседе, которую мог дать", и ему "больше нечего добавить".Ранее Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.Песков ранее подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220203/kadyrov-1770804960.html

https://ria.ru/20220203/chechnya-1770844095.html

https://ria.ru/20220203/kadyrov-1770845379.html

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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, сайди янгулбаев, нижний новгород