Посол России выступил на заседании парламента Ирландии
Посол России ознакомил парламентариев Ирландии с позицией Москвы по ситуации на Украине
Прохожие на улице Дублина
ЛОНДОН, 3 фев - РИА Новости. Посол России в Ирландии Юрий Филатов выступил на заседании объединенного комитета по международной политике и обороне нижней палаты парламента Ирландии с изложением основных направлений внешней политики России, говорится в сообщении российской дипмиссии.
"Посол подробно ознакомил парламентариев с российской инициативой о заключении юридически обязывающих договоренностей с США и НАТО по гарантиям безопасности, изложил российские оценки нынешней ситуации вокруг Украины. В ходе обсуждения было констатировано общее мнение о необходимости срочных шагов по снятию напряженности в европейском регионе через диалог и политико-дипломатические методы урегулирования конфликтов", - отмечается в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.