https://ria.ru/20220203/grazhdanskie-1770972457.html

Трое гражданских погибли при операции против лидера ИГ*, сообщил Пентагон

Трое гражданских погибли при операции против лидера ИГ*, сообщил Пентагон - РИА Новости, 03.02.2022

Трое гражданских погибли при операции против лидера ИГ*, сообщил Пентагон

По меньшей мере трое гражданских лиц погибли в ходе операции американских военных против главаря террористической организации ИГ* (запрещена в России) Абу... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:15

2022-02-03T22:15

2022-02-03T22:20

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. По меньшей мере трое гражданских лиц погибли в ходе операции американских военных против главаря террористической организации ИГ* (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Аль-Курейши, по данных военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, добавил Кирби."Мы знаем, что на третьем этаже вместе с ним были три человека, которые также были убиты. Это его жена и двое детей", - сказал официальный представитель Пентагона.По его словам, военные старались избежать жертв среди мирного населения и эвакуировали из дома 10 человек.Кирби добавил, что на втором этаже особняка военные вступили в перестрелку с заместителем аль-Курейши, который был ликвидирован. Вместе с боевиком, возможно, погибла его супруга, сказал пресс-секретарь.США уверены, что ответственность за гибель мирных граждан в ходе операции по уничтожению главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии лежит на террористах, а не американских военных, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби."У нас есть очень, очень серьезные основания считать, что гибель мирных граждан произошла по вине ИГ*, а не американских военных", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Ранее президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы страны провели операцию на северо-западе Сирии, в результате которой уничтожили главаря ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, министерство обороны сша, исламское государство, сша