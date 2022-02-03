США пытаются давить на Германию в вопросе ее отношений с Россией

В США пожаловались на Германию из-за позиции по России
Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес призвал Германию признать Россию агрессором
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес раскритиковал Германию за ее позицию по России. Свое мнение он озвучил во время выступления на слушаниях Хельсинской комиссии.
"Все взгляды устремлены на Германию потому, что она ключевой игрок в регионе. Мы очень обеспокоены нерешительностью Берлина и призываем публично признать Россию агрессором и <…> поддержать возможные санкции против нее", – заключил Ходжес.
По его словам, администрация Белого дома и НАТО переходят от пассивного к активному сдерживанию, о чем свидетельствуют заявления о переброске в скором времени военных подразделений в Европу.
В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.