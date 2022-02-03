https://ria.ru/20220203/germaniya-1770871345.html

США пытаются давить на Германию в вопросе ее отношений с Россией

В США пожаловались на Германию из-за позиции по России - РИА Новости, 03.02.2022

США пытаются давить на Германию в вопросе ее отношений с Россией

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес раскритиковал Германию за ее позицию по России. Свое мнение он озвучил во время выступления на... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:39

2022-02-03T14:39

2022-02-03T14:39

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес раскритиковал Германию за ее позицию по России. Свое мнение он озвучил во время выступления на слушаниях Хельсинской комиссии.По его словам, администрация Белого дома и НАТО переходят от пассивного к активному сдерживанию, о чем свидетельствуют заявления о переброске в скором времени военных подразделений в Европу.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220130/britaniya-1770225851.html

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в мире, сша, украина, германия, россия