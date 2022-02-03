https://ria.ru/20220203/gazprom-1770852062.html

OMV назвала "Газпром" крайне надежным партнером

OMV назвала "Газпром" крайне надежным партнером - РИА Новости, 03.02.2022

OMV назвала "Газпром" крайне надежным партнером

"Газпром" всегда был и является очень надежным партнером, который соблюдал контрактные обязательства в различных обстоятельствах, заявили топ-менеджеры... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:25

2022-02-03T13:25

2022-02-03T13:50

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Газпром" всегда был и является очень надежным партнером, который соблюдал контрактные обязательства в различных обстоятельствах, заявили топ-менеджеры австрийской нефтегазовой компании OMV в ходе онлайн пресс-конференции."Мы работаем с "Газпромом" и Россией по долгосрочным контрактам уже более 50 лет. За этот период мы наблюдали, что контракты всегда соблюдались и поставки поступали в любых обстоятельствах", - заявил глава компании Альфред Штерн, комментируя вопрос о надежности поставок газа со стороны "Газпрома" и соблюдения им своих обязательств перед Австрией.В свою очередь член правления OMV, глава подразделения маркетинга и трейдинга Елена Скворцова подчеркнула, что "Газпром" всегда был и является крайне надежным партнером."И за это мы очень благодарны. В случае же каких-либо технических проблем со стороны "Газпрома", конечно, мы всегда находимся в тесном контакте с нашими партнерами по поставкам, такими как "Газпром". Так что мы узнаем об этом при их возникновении и сможем воспользоваться нашими запасами в ПХГ до момента решения "Газпромом" проблем", - добавила она.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле подчеркивают, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

https://ria.ru/20220128/gaz-1769936452.html

https://ria.ru/20220127/gaz-1769869583.html

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экономика, россия, австрия, omv, газпром, киев, сша, нато