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Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии
Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии - РИА Новости, 03.02.2022
Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии
Эстония прекратит транзит нефтепродуктов из Белоруссии через свою территорию, заявила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:17
2022-02-03T18:00
в мире
белоруссия
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев — РИА Новости. Эстония прекратит транзит нефтепродуктов из Белоруссии через свою территорию, заявила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас."Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию", — сказала она.Премьер пояснила, что товары с этим кодом напрямую не подпадают под европейские санкции, поэтому транзит был юридически корректным."Но цель наших санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение", — добавила Каллас, подчеркнув, что внешняя политика Таллина всегда была и будет основана на ценностях.Как писала газета Eesti Päevaleh, что в условиях европейских санкций Белоруссия использует территорию Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов — за прошлый год поставки выросли почти в три раза.Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года. Тогда победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. После выборов начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске не раз заявляли, что они координируются из-за границы, а Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию. По его словам, беспорядки направляли США, а европейцы им подыгрывали.Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и осудил "насилие над участниками мирных акций протеста".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и другие страны осудили "насилие над участниками мирных акций протеста", обвинили Минск в нарушениях прав человека и ввели против белорусских властей уже несколько пакетов санкций.В январе Литва заявила о том, что с 1 февраля аннулирует договор о транзите белорусских удобрений. Минск пообещал жесткие ответные меры и заявил, что переориентировал свой экспорт на Россию.
https://ria.ru/20211210/energokrizis-1762990609.html
https://ria.ru/20220109/izhdiventsy-1767081947.html
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в мире, белоруссия, эстония
14:17 03.02.2022 (обновлено: 18:00 03.02.2022)
 
Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии

Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город со смотровой площадки.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки.
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев — РИА Новости. Эстония прекратит транзит нефтепродуктов из Белоруссии через свою территорию, заявила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.
"Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию", — сказала она.
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Премьер пояснила, что товары с этим кодом напрямую не подпадают под европейские санкции, поэтому транзит был юридически корректным.
"Но цель наших санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение", — добавила Каллас, подчеркнув, что внешняя политика Таллина всегда была и будет основана на ценностях.
Как писала газета Eesti Päevaleh, что в условиях европейских санкций Белоруссия использует территорию Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов — за прошлый год поставки выросли почти в три раза.
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Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года. Тогда победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов.
После выборов начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске не раз заявляли, что они координируются из-за границы, а Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию. По его словам, беспорядки направляли США, а европейцы им подыгрывали.
Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и осудил "насилие над участниками мирных акций протеста".
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и другие страны осудили "насилие над участниками мирных акций протеста", обвинили Минск в нарушениях прав человека и ввели против белорусских властей уже несколько пакетов санкций.
В январе Литва заявила о том, что с 1 февраля аннулирует договор о транзите белорусских удобрений. Минск пообещал жесткие ответные меры и заявил, что переориентировал свой экспорт на Россию.
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