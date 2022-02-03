14:17 03.02.2022 (обновлено: 18:00 03.02.2022)
Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии
Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки.
ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев — РИА Новости. Эстония прекратит транзит нефтепродуктов из Белоруссии через свою территорию, заявила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.
"Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию", — сказала она.
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Премьер пояснила, что товары с этим кодом напрямую не подпадают под европейские санкции, поэтому транзит был юридически корректным.
"Но цель наших санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение", — добавила Каллас, подчеркнув, что внешняя политика Таллина всегда была и будет основана на ценностях.
Как писала газета Eesti Päevaleh, что в условиях европейских санкций Белоруссия использует территорию Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов — за прошлый год поставки выросли почти в три раза.
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Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года. Тогда победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов.
После выборов начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске не раз заявляли, что они координируются из-за границы, а Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию. По его словам, беспорядки направляли США, а европейцы им подыгрывали.
Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и осудил "насилие над участниками мирных акций протеста".
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и другие страны осудили "насилие над участниками мирных акций протеста", обвинили Минск в нарушениях прав человека и ввели против белорусских властей уже несколько пакетов санкций.
В январе Литва заявила о том, что с 1 февраля аннулирует договор о транзите белорусских удобрений. Минск пообещал жесткие ответные меры и заявил, что переориентировал свой экспорт на Россию.
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