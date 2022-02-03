https://ria.ru/20220203/ekonomika-1770783740.html

Экономика Новосибирской области в 2021 году показала рост, заявил Травников

Экономика Новосибирской области в 2021 году показала рост, заявил Травников - РИА Новости, 03.02.2022

Экономика Новосибирской области в 2021 году показала рост, заявил Травников

Экономика Новосибирской области в 2021 году по основным показателям продемонстрировала позитивную динамику, по ряду из них темпы роста выше среднероссийских,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T06:48

2022-02-03T06:48

2022-02-03T06:48

экономика

новосибирская область

россия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Экономика Новосибирской области в 2021 году по основным показателям продемонстрировала позитивную динамику, по ряду из них темпы роста выше среднероссийских, заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая перед депутатами заксобрания с отчетом о работе правительства региона.Он пояснил, что в частности, индекс промышленного производства вырос в два раза больше, чем в среднем по России – на 9,8%, а рост в обрабатывающих производствах составил 9,3%. В регионе построено более 2 миллионов квадратных метров жилья (на 3,1% больше чем в 2020 году) – это лучший показатель в Сибирским федеральном округе.Губернатор напомнил, что прошлый год Новосибирская область начала с консервативным бюджетом, рассчитывая получить 188 миллиарда рублей доходов, из которых 141 – собственные средства."К концу года восстановление экономической активности предопределило рост доходной части бюджета до 237 миллиардов рублей – на 28% выше показателей 2020 года. Уровень собственных доходов составил 162 миллиарда рублей. Объем поступления федеральных средств в полтора раза превысил наши ожидания. Это по-настоящему бюджет развития. Бюджет, который позволял нам в течение года несколько раз выделять муниципалитетам дополнительные субсидии на решение первоочередных финансово-экономических вопросов", – отметил глава региона.Так, Новосибирск получил более 750 миллионов рублей на приведение в порядок улично-дорожной сети. Эти средства пошли на ремонт 240 дорожных объектов – от магистралей до улиц частного сектора и тротуаров. В общей сложности на строительство и ремонт дорожных объектов города в 2021 году направлено более 6 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов.

https://ria.ru/20220131/mfts-1770276145.html

новосибирская область

россия

новосибирск

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экономика, новосибирская область, россия, новосибирск