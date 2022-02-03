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В Подмосковье грузовик сбил автовышку

В Подмосковье грузовик сбил автовышку - РИА Новости, 03.02.2022

В Подмосковье грузовик сбил автовышку

Грузовик на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:55

2022-02-03T15:55

2022-02-03T15:55

происшествия

дмитров

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Грузовик на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."В 14.00, городской округ Дмитров, на 50-м километре Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной "Скания", совершил наезд на стоящее транспортное средство "Исузу" (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало", - говорится в сообщении. На месте работает ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

дмитров

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитров, московская область (подмосковье)