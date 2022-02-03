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В Подмосковье грузовик сбил автовышку
В Подмосковье грузовик сбил автовышку - РИА Новости, 03.02.2022
В Подмосковье грузовик сбил автовышку
Грузовик на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:55
2022-02-03T15:55
происшествия
дмитров
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Грузовик на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."В 14.00, городской округ Дмитров, на 50-м километре Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной "Скания", совершил наезд на стоящее транспортное средство "Исузу" (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало", - говорится в сообщении. На месте работает ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
дмитров
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происшествия, дмитров, московская область (подмосковье)
15:55 03.02.2022
 
В Подмосковье грузовик сбил автовышку

Грузовик сбил автовышку в подмосковном Дмитрове, один ремонтник погиб и двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Грузовик на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"В 14.00, городской округ Дмитров, на 50-м километре Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной "Скания", совершил наезд на стоящее транспортное средство "Исузу" (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало", - говорится в сообщении. На месте работает ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
 
ПроисшествияДмитровМосковская область (Подмосковье)
 
 
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