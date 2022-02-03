https://ria.ru/20220203/donbass-1770833622.html

В Киеве заявили о готовности к переговорам по Донбассу в Стамбуле

В Киеве заявили о готовности к переговорам по Донбассу в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2022

В Киеве заявили о готовности к переговорам по Донбассу в Стамбуле

Киев готов к переговорам трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле, а также в любом другом месте, но для этого необходимо согласие другой стороны,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:23

2022-02-03T12:23

2022-02-03T12:23

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ситуация в днр и лнр

украина

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Киев готов к переговорам трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле, а также в любом другом месте, но для этого необходимо согласие другой стороны, заявил в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ". Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что для проведения переговоров по Донбассу в Турции должен быть решен вопрос с обеспечением безопасности представителей Донецка и Луганска.По словам Резникова, президент Турции публично сделал такое предложение и с Киевом велись консультации по переносу переговорной площадки в Стамбул."Мы отвечали утвердительно: да, мы согласны, если эта площадка будет в Стамбуле. Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также в Женеве, Вене и в любом месте, где есть не заангажированность, самое главное независимость от одной из сторон, в именно от РФ. Мы будем готовы, но нужно чтобы согласилась ещё, и другая сторона", - сказал Резников на брифинге.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220131/peregovory-1770253297.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768494819.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, алексей резников, министерство обороны украины, россия, турция, стамбул