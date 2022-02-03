https://ria.ru/20220203/distans-1770811005.html

Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение

Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение - РИА Новости, 03.02.2022

Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение

Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:00

2022-02-03T11:00

2022-02-03T11:13

распространение коронавируса

образование - общество

общество

коронавирус в россии

владивосток

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия."В муниципальных школах Владивостока учеников среднего звена – 5-8 классов – переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. Это связано с распространением COVID-19. Такое решение приняли в администрации Владивостока на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что данная мера позволит снизить распространение коронавируса среди детей среднего звена – это почти 30 тысяч учеников. Старшие классы остаются на очном обучении. Учащиеся со второго по четвертый классы также могут посещать школу – для них будет организовано питание и весь процесс обучения, как и ранее – по кабинетной системе.Ранее в четверг мэрия информировала, что 90 классов 29 муниципальных школ уже перешли на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Это в два раза больше, чем 2 февраля, когда на онлайн-обучении были 42 класса.Также сообщалось, что во Владивостоке на неделю раньше, с 7 февраля, на плановые каникулы уходят первоклассники.

https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html

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