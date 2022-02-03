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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/distans-1770811005.html
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение - РИА Новости, 03.02.2022
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение
Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:00
2022-02-03T11:13
распространение коронавируса
образование - общество
общество
коронавирус в россии
владивосток
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия."В муниципальных школах Владивостока учеников среднего звена – 5-8 классов – переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. Это связано с распространением COVID-19. Такое решение приняли в администрации Владивостока на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что данная мера позволит снизить распространение коронавируса среди детей среднего звена – это почти 30 тысяч учеников. Старшие классы остаются на очном обучении. Учащиеся со второго по четвертый классы также могут посещать школу – для них будет организовано питание и весь процесс обучения, как и ранее – по кабинетной системе.Ранее в четверг мэрия информировала, что 90 классов 29 муниципальных школ уже перешли на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Это в два раза больше, чем 2 февраля, когда на онлайн-обучении были 42 класса.Также сообщалось, что во Владивостоке на неделю раньше, с 7 февраля, на плановые каникулы уходят первоклассники.
https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html
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образование - общество, общество, коронавирус в россии, владивосток, коронавирус covid-19
11:00 03.02.2022 (обновлено: 11:13 03.02.2022)
 
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение

Во Владивостоке школьников 5-8 классов перевели на дистант с 7 февраля из-за COVID-19

© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Depositphotos / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия.
"В муниципальных школах Владивостока учеников среднего звена – 5-8 классов – переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. Это связано с распространением COVID-19. Такое решение приняли в администрации Владивостока на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что данная мера позволит снизить распространение коронавируса среди детей среднего звена – это почти 30 тысяч учеников. Старшие классы остаются на очном обучении. Учащиеся со второго по четвертый классы также могут посещать школу – для них будет организовано питание и весь процесс обучения, как и ранее – по кабинетной системе.
Ранее в четверг мэрия информировала, что 90 классов 29 муниципальных школ уже перешли на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Это в два раза больше, чем 2 февраля, когда на онлайн-обучении были 42 класса.
Также сообщалось, что во Владивостоке на неделю раньше, с 7 февраля, на плановые каникулы уходят первоклассники.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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