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Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение - РИА Новости, 03.02.2022
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение
Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:00
2022-02-03T11:00
2022-02-03T11:13
распространение коронавируса
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает мэрия."В муниципальных школах Владивостока учеников среднего звена – 5-8 классов – переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. Это связано с распространением COVID-19. Такое решение приняли в администрации Владивостока на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что данная мера позволит снизить распространение коронавируса среди детей среднего звена – это почти 30 тысяч учеников. Старшие классы остаются на очном обучении. Учащиеся со второго по четвертый классы также могут посещать школу – для них будет организовано питание и весь процесс обучения, как и ранее – по кабинетной системе.Ранее в четверг мэрия информировала, что 90 классов 29 муниципальных школ уже перешли на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Это в два раза больше, чем 2 февраля, когда на онлайн-обучении были 42 класса.Также сообщалось, что во Владивостоке на неделю раньше, с 7 февраля, на плановые каникулы уходят первоклассники.
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образование - общество, общество, коронавирус в россии, владивосток, коронавирус covid-19
11:00 03.02.2022 (обновлено: 11:13 03.02.2022)
Во Владивостоке средние классы школ переводят на дистанционное обучение
Во Владивостоке школьников 5-8 классов перевели на дистант с 7 февраля из-за COVID-19
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости.
Учащиеся средних классов школ Владивостока переходят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля на фоне распространения коронавируса, сообщает
мэрия.
"В муниципальных школах Владивостока
учеников среднего звена – 5-8 классов – переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. Это связано с распространением COVID-19. Такое решение приняли в администрации Владивостока на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что данная мера позволит снизить распространение коронавируса среди детей среднего звена – это почти 30 тысяч учеников. Старшие классы остаются на очном обучении. Учащиеся со второго по четвертый классы также могут посещать школу – для них будет организовано питание и весь процесс обучения, как и ранее – по кабинетной системе.
Ранее в четверг мэрия информировала, что 90 классов 29 муниципальных школ уже перешли на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Это в два раза больше, чем 2 февраля, когда на онлайн-обучении были 42 класса.
Также сообщалось, что во Владивостоке на неделю раньше, с 7 февраля, на плановые каникулы уходят первоклассники.