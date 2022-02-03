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Посольство России назвало главную задачу США в отношениях с Украиной
Посольство России назвало главную задачу США в отношениях с Украиной - РИА Новости, 03.02.2022
Посольство России назвало главную задачу США в отношениях с Украиной
Посольство России в США ожидает конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом и считает главной задачей заставить Украину выполнять свои обязательства. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T05:18
2022-02-03T05:18
2022-02-03T05:52
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Посольство России в США ожидает конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом и считает главной задачей заставить Украину выполнять свои обязательства.Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон выступает за полную реализацию минских соглашений, и бездоказательно обвинил Россию в их нарушении.Дипломаты назвали позитивным сигналом высказывание Прайса о минских соглашениях, но призвали не перекладывать ответственность за их исполнение. "Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей", - заявили в дипмиссии. При этом в посольстве предупредили, что поставки американского оружия на Украину подталкивают реваншистов к военному решению ситуации в Донбассе.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770774906.html
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в мире, сша, украина, россия
05:18 03.02.2022 (обновлено: 05:52 03.02.2022)
Посольство России назвало главную задачу США в отношениях с Украиной
Посольство России в Вашингтоне призвало США заставить Киев выполнять свои обязательства
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости.
Посольство России в США ожидает
конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом и считает главной задачей заставить Украину выполнять свои обязательства.
Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс
заявил, что Вашингтон
выступает за полную реализацию минских соглашений, и бездоказательно обвинил Россию
в их нарушении.
"В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
Дипломаты назвали позитивным сигналом высказывание Прайса о минских соглашениях, но призвали не перекладывать ответственность за их исполнение. "Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей", - заявили в дипмиссии.
При этом в посольстве предупредили, что поставки американского оружия на Украину подталкивают реваншистов к военному решению ситуации в Донбассе.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.