https://ria.ru/20220203/deutschewelle-1770919828.html

Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, заявили в СЖР

Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, заявили в СЖР - РИА Новости, 03.02.2022

Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, заявили в СЖР

Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, однако много лет свободно работало в России, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:29

2022-02-03T17:29

2022-02-03T17:30

тереза рибейру

россия

германия

союз журналистов россии

обсе

мария захарова

в мире

deutsche welle

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, однако много лет свободно работало в России, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро."Во-первых, СЖР всегда против любых ограничений в адрес СМИ, как и против тех ограничений, которые накладываются и за рубежом на наши СМИ, так и эти, которые возникают для работы иностранных средств массовой информации у нас, мы за свободу печати", - сказал Соловьев.По его словам, в данной ситуации "мы находимся, когда, видимо, применяется одна из тех статей законодательства, по которой применяется равнозначный ответ, если деятельность российских СМИ в какой-то стране запрещается, если им мешают работать, соответственно, применяются зеркальные меры"."Увы, в этой ситуации других возможностей уже не было и применяются эти зеркальные меры", - продолжил глава СЖР.Также он отметил, что Deutsche Welle, несмотря на все ограничения, которые применялись к российским СМИ в Германии, много лет свободно продолжала работать на территории России."(Deutsche Welle - ред.) иногда была замечена в том, что нарушала российское законодательство, призывала людей на митинги и иногда публиковала совершенно неприличные тексты и карикатуры в адрес руководителей российского государства. Видимо, настало то время, когда сейчас решено положить этому конец", - завершил Соловьев.Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении ФРГ о запрете вещания RT DE, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, отметила Захарова, не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT, в свою очередь, сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия сегодня объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.

https://ria.ru/20220203/deutschewelle-1770908177.html

https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770907991.html

https://ria.ru/20220203/butina-1770918823.html

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тереза рибейру, россия, германия, союз журналистов россии, обсе, мария захарова, в мире, deutsche welle