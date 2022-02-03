https://ria.ru/20220203/deutschewelle-1770919828.html
Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, заявили в СЖР
Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, заявили в СЖР - РИА Новости, 03.02.2022
Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, заявили в СЖР
Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, однако много лет свободно работало в России, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:29
2022-02-03T17:29
2022-02-03T17:30
тереза рибейру
россия
германия
союз журналистов россии
обсе
мария захарова
в мире
deutsche welle
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, однако много лет свободно работало в России, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро."Во-первых, СЖР всегда против любых ограничений в адрес СМИ, как и против тех ограничений, которые накладываются и за рубежом на наши СМИ, так и эти, которые возникают для работы иностранных средств массовой информации у нас, мы за свободу печати", - сказал Соловьев.По его словам, в данной ситуации "мы находимся, когда, видимо, применяется одна из тех статей законодательства, по которой применяется равнозначный ответ, если деятельность российских СМИ в какой-то стране запрещается, если им мешают работать, соответственно, применяются зеркальные меры"."Увы, в этой ситуации других возможностей уже не было и применяются эти зеркальные меры", - продолжил глава СЖР.Также он отметил, что Deutsche Welle, несмотря на все ограничения, которые применялись к российским СМИ в Германии, много лет свободно продолжала работать на территории России."(Deutsche Welle - ред.) иногда была замечена в том, что нарушала российское законодательство, призывала людей на митинги и иногда публиковала совершенно неприличные тексты и карикатуры в адрес руководителей российского государства. Видимо, настало то время, когда сейчас решено положить этому конец", - завершил Соловьев.Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении ФРГ о запрете вещания RT DE, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, отметила Захарова, не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT, в свою очередь, сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия сегодня объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.
https://ria.ru/20220203/deutschewelle-1770908177.html
https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770907991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тереза рибейру, россия, германия, союз журналистов россии, обсе, мария захарова, в мире, deutsche welle
17:29 03.02.2022 (обновлено: 17:30 03.02.2022)
Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, заявили в СЖР
Глава СЖР Соловьев: Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Deutsche Welle иногда нарушало российское законодательство, однако много лет свободно работало в России, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Россия
в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.
"Во-первых, СЖР
всегда против любых ограничений в адрес СМИ, как и против тех ограничений, которые накладываются и за рубежом на наши СМИ, так и эти, которые возникают для работы иностранных средств массовой информации у нас, мы за свободу печати", - сказал Соловьев.
По его словам, в данной ситуации "мы находимся, когда, видимо, применяется одна из тех статей законодательства, по которой применяется равнозначный ответ, если деятельность российских СМИ в какой-то стране запрещается, если им мешают работать, соответственно, применяются зеркальные меры".
"Увы, в этой ситуации других возможностей уже не было и применяются эти зеркальные меры", - продолжил глава СЖР.
Также он отметил, что Deutsche Welle, несмотря на все ограничения, которые применялись к российским СМИ в Германии
, много лет свободно продолжала работать на территории России.
"(Deutsche Welle - ред.) иногда была замечена в том, что нарушала российское законодательство, призывала людей на митинги и иногда публиковала совершенно неприличные тексты и карикатуры в адрес руководителей российского государства. Видимо, настало то время, когда сейчас решено положить этому конец", - завершил Соловьев.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, ОБСЕ симптоматично молчит о решении ФРГ о запрете вещания RT DE, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру
, отметила Захарова, не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT, в свою очередь, сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия сегодня объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.