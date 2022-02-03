https://ria.ru/20220203/deutschewelle-1770908177.html

В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle

В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle - РИА Новости, 03.02.2022

В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle

Закрытие корпункта Deutsche Welle в России стало вынужденным, но абсолютно адекватным решением в ответ на репрессии к RT, сотрудники DW более не смогут работать РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:49

2022-02-03T16:49

2022-02-03T17:05

константин косачев

в мире

россия

германия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Закрытие корпункта Deutsche Welle в России стало вынужденным, но абсолютно адекватным решением в ответ на репрессии к RT, сотрудники DW более не смогут работать в РФ в качестве журналистов после аннулирования аккредитации, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Вынужденное, но абсолютно адекватное ситуации решение. RT DE подверглась репрессиям именно со стороны германских властей, в этом не осталось сомнений. И реакция российских властей в этом смысле - единственно возможная. Поддерживаю целиком и полностью", - сказал политик.Он подчеркнул, что "либо свобода слова для всех, либо ограничения - но тоже взаимные". "Выбор не наш, он нам навязан. Но он сделан, и он не подлежит апелляциям", - отметил Косачев."Поскольку аннулирована их аккредитация - дальнейшая работа на территории РФ в качестве журналистов именно DW разумеется, невозможна", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20211028/dw-1756757310.html

https://ria.ru/20211228/rt-1765841130.html

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константин косачев, в мире, россия, германия