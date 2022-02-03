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В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle
В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle - РИА Новости, 03.02.2022
В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle
Закрытие корпункта Deutsche Welle в России стало вынужденным, но абсолютно адекватным решением в ответ на репрессии к RT, сотрудники DW более не смогут работать РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:49
2022-02-03T17:05
константин косачев
в мире
россия
германия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Закрытие корпункта Deutsche Welle в России стало вынужденным, но абсолютно адекватным решением в ответ на репрессии к RT, сотрудники DW более не смогут работать в РФ в качестве журналистов после аннулирования аккредитации, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Вынужденное, но абсолютно адекватное ситуации решение. RT DE подверглась репрессиям именно со стороны германских властей, в этом не осталось сомнений. И реакция российских властей в этом смысле - единственно возможная. Поддерживаю целиком и полностью", - сказал политик.Он подчеркнул, что "либо свобода слова для всех, либо ограничения - но тоже взаимные". "Выбор не наш, он нам навязан. Но он сделан, и он не подлежит апелляциям", - отметил Косачев."Поскольку аннулирована их аккредитация - дальнейшая работа на территории РФ в качестве журналистов именно DW разумеется, невозможна", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20211028/dw-1756757310.html
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константин косачев, в мире, россия, германия
16:49 03.02.2022 (обновлено: 17:05 03.02.2022)
 
В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle

Сенатор Косачев: закрытие корпункта Deutsche Welle — мера вынужденная, но адекватная

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Закрытие корпункта Deutsche Welle в России стало вынужденным, но абсолютно адекватным решением в ответ на репрессии к RT, сотрудники DW более не смогут работать в РФ в качестве журналистов после аннулирования аккредитации, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"Вынужденное, но абсолютно адекватное ситуации решение. RT DE подверглась репрессиям именно со стороны германских властей, в этом не осталось сомнений. И реакция российских властей в этом смысле - единственно возможная. Поддерживаю целиком и полностью", - сказал политик.
Он подчеркнул, что "либо свобода слова для всех, либо ограничения - но тоже взаимные". "Выбор не наш, он нам навязан. Но он сделан, и он не подлежит апелляциям", - отметил Косачев.
"Поскольку аннулирована их аккредитация - дальнейшая работа на территории РФ в качестве журналистов именно DW разумеется, невозможна", - заключил сенатор.
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