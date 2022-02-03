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Шоубиз
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Золушка шоубиза: Вере Брежневой исполнилось 40 лет
Золушка шоубиза: Вере Брежневой исполнилось 40 лет - РИА Новости, 03.02.2022
Золушка шоубиза: Вере Брежневой исполнилось 40 лет
Вере Брежневой – 40. Начав свой путь как одна из участниц "ВИА Гры", артистка в скором времени выросла в самостоятельного исполнителя. Сегодня помимо концертов... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:50
2022-02-03T11:50
шоубиз
шоу-бизнес
вера брежнева
знаменитости
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вере Брежневой – 40. Начав свой путь как одна из участниц "ВИА Гры", артистка в скором времени выросла в самостоятельного исполнителя. Сегодня помимо концертов она снимается в фильмах и разрабатывает свою косметическую линию. Как менялась ее карьера – в фотоленте РИА Новостей.
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шоу-бизнес, фото, вера брежнева, знаменитости
11:50 03.02.2022
 

Золушка шоубиза: Вере Брежневой исполнилось 40 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вере Брежневой – 40. Начав свой путь как одна из участниц "ВИА Гры", артистка в скором времени выросла в самостоятельного исполнителя. Сегодня помимо концертов она снимается в фильмах и разрабатывает свою косметическую линию. Как менялась ее карьера – в фотоленте РИА Новостей.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

Вера родилась в Днепродзержинске. Ее отец и мать работали на Приднепровском химическом заводе. Настоящая фамилия певицы – Галушка. У Веры есть три сестры: одна из младших двойняшек – Виктория – была замужем за Александром Цекало.

Певица Вера Брежнева выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
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Вера родилась в Днепродзержинске. Ее отец и мать работали на Приднепровском химическом заводе. Настоящая фамилия певицы – Галушка. У Веры есть три сестры: одна из младших двойняшек – Виктория – была замужем за Александром Цекало.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

По образованию Вера – экономист. Она окончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Среди основных увлечений артистки в школе были спортивные дисциплины – гандбол, баскетбол и карате.

Актриса и певица Вера Брежнева
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По образованию Вера – экономист. Она окончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Среди основных увлечений артистки в школе были спортивные дисциплины – гандбол, баскетбол и карате.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© ELLO/Youtube

Успех к артистке пришел благодаря участию в группе "ВИА Гра". Их состав вместе с Надеждой Мейхер и Анной Седоковой многие считают "золотым". Одним из самых популярных хитов коллектива стала композиция "Океан и три реки" вместе с Валерием Меладзе.

Кадр из клипа группы ВИА ГРА с Меладзе Океан и три реки
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Успех к артистке пришел благодаря участию в группе "ВИА Гра". Их состав вместе с Надеждой Мейхер и Анной Седоковой многие считают "золотым". Одним из самых популярных хитов коллектива стала композиция "Океан и три реки" вместе с Валерием Меладзе.

© ELLO/Youtube
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Со стороны казалось, что у участниц дружеские отношения. На самом деле, нередко между ними вспыхивали конфликты.

"Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим", – вспоминала Анна Седокова.

Солистки группы ВиаГра Надежда Мейхер (Грановская) и Вера Брежнева (слева направо) в ресторане Бон на презентации fashion-бренда Love Republic
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Со стороны казалось, что у участниц дружеские отношения. На самом деле, нередко между ними вспыхивали конфликты.

"Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим", – вспоминала Анна Седокова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : Компания "Леополис" / Перейти в фотобанк

Интерес Веры не ограничивается музыкой: она также часто снимается в кино. Одним из наиболее запоминающихся фильмов с участием звезды стала картина "Любовь в большом городе" в двух частях. Экранным избранником Веры стал Алексей Чадов. Артистка также записала для фильма одноименный саундтрек.

Вера Брежнева (Катя) и Алексей Чадов (Артем) на съемочной площадке фильма Любовь в большом городе 2
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Интерес Веры не ограничивается музыкой: она также часто снимается в кино. Одним из наиболее запоминающихся фильмов с участием звезды стала картина "Любовь в большом городе" в двух частях. Экранным избранником Веры стал Алексей Чадов. Артистка также записала для фильма одноименный саундтрек.

© Фото : Компания "Леополис"
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вера также пробовала себя в роли ведущей – например, вела программу "Магия десяти" на Первом канале. Среди других проектов певицы – участие в шоу "Ледниковый период" и импровизационном шоу "Южное Бутово". А еще артистка в 2014 году стала послом доброй воли программы ООН по ВИЧ/СПИДу.

Вера Брежнева на презентации клипа
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Вера также пробовала себя в роли ведущей – например, вела программу "Магия десяти" на Первом канале. Среди других проектов певицы – участие в шоу "Ледниковый период" и импровизационном шоу "Южное Бутово". А еще артистка в 2014 году стала послом доброй воли программы ООН по ВИЧ/СПИДу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для сценических номеров и светских выходов Вера чаще всего предпочитает платья в пол или оригинальные брючные костюмы. Певицу неоднократно награждали званиями "самой красивой" или "самой стильной" артистки. Одна из визитных карточек ее образа – длинные светлые волосы. Интересно, что сама девушка в детстве считала себя "гадким утенком".

Певица Вера Брежнева на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
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Для сценических номеров и светских выходов Вера чаще всего предпочитает платья в пол или оригинальные брючные костюмы. Певицу неоднократно награждали званиями "самой красивой" или "самой стильной" артистки. Одна из визитных карточек ее образа – длинные светлые волосы. Интересно, что сама девушка в детстве считала себя "гадким утенком".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В 2015 году в Италии артистка тайно вышла замуж за Константина Меладзе.

В одном из интервью Вера признавалась, что они с мужем – обычная семья: "Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем – ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать".

Концерт Веры Брежневой в Москве
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В 2015 году в Италии артистка тайно вышла замуж за Константина Меладзе.

В одном из интервью Вера признавалась, что они с мужем – обычная семья: "Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем – ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Вера воспитывает двоих детей от предыдущих отношений – дочерей Соню и Сару.

Певица Вера Брежнева на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
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Вера воспитывает двоих детей от предыдущих отношений – дочерей Соню и Сару.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Вера признавалась, что не соблюдает диет, но "по опыту знает", какие ингредиенты ей стоит исключать, чтобы оставаться в прекрасной форме. Так, звезда отказалась от сахара и молочных продуктов. А вот среди "любимчиков" у нее в рационе гречневая каша – ее артистка может есть даже в холодном виде.

Певица Вера Брежнева выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве
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Вера признавалась, что не соблюдает диет, но "по опыту знает", какие ингредиенты ей стоит исключать, чтобы оставаться в прекрасной форме. Так, звезда отказалась от сахара и молочных продуктов. А вот среди "любимчиков" у нее в рационе гречневая каша – ее артистка может есть даже в холодном виде.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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