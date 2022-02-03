Золушка шоубиза: Вере Брежневой исполнилось 40 лет
Вера родилась в Днепродзержинске. Ее отец и мать работали на Приднепровском химическом заводе. Настоящая фамилия певицы – Галушка. У Веры есть три сестры: одна из младших двойняшек – Виктория – была замужем за Александром Цекало.
Вера родилась в Днепродзержинске. Ее отец и мать работали на Приднепровском химическом заводе. Настоящая фамилия певицы – Галушка. У Веры есть три сестры: одна из младших двойняшек – Виктория – была замужем за Александром Цекало.
По образованию Вера – экономист. Она окончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Среди основных увлечений артистки в школе были спортивные дисциплины – гандбол, баскетбол и карате.
По образованию Вера – экономист. Она окончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Среди основных увлечений артистки в школе были спортивные дисциплины – гандбол, баскетбол и карате.
Успех к артистке пришел благодаря участию в группе "ВИА Гра". Их состав вместе с Надеждой Мейхер и Анной Седоковой многие считают "золотым". Одним из самых популярных хитов коллектива стала композиция "Океан и три реки" вместе с Валерием Меладзе.
Успех к артистке пришел благодаря участию в группе "ВИА Гра". Их состав вместе с Надеждой Мейхер и Анной Седоковой многие считают "золотым". Одним из самых популярных хитов коллектива стала композиция "Океан и три реки" вместе с Валерием Меладзе.
Со стороны казалось, что у участниц дружеские отношения. На самом деле, нередко между ними вспыхивали конфликты.
"Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим", – вспоминала Анна Седокова.
Со стороны казалось, что у участниц дружеские отношения. На самом деле, нередко между ними вспыхивали конфликты.
"Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим", – вспоминала Анна Седокова.
Интерес Веры не ограничивается музыкой: она также часто снимается в кино. Одним из наиболее запоминающихся фильмов с участием звезды стала картина "Любовь в большом городе" в двух частях. Экранным избранником Веры стал Алексей Чадов. Артистка также записала для фильма одноименный саундтрек.
Интерес Веры не ограничивается музыкой: она также часто снимается в кино. Одним из наиболее запоминающихся фильмов с участием звезды стала картина "Любовь в большом городе" в двух частях. Экранным избранником Веры стал Алексей Чадов. Артистка также записала для фильма одноименный саундтрек.
Вера также пробовала себя в роли ведущей – например, вела программу "Магия десяти" на Первом канале. Среди других проектов певицы – участие в шоу "Ледниковый период" и импровизационном шоу "Южное Бутово". А еще артистка в 2014 году стала послом доброй воли программы ООН по ВИЧ/СПИДу.
Вера также пробовала себя в роли ведущей – например, вела программу "Магия десяти" на Первом канале. Среди других проектов певицы – участие в шоу "Ледниковый период" и импровизационном шоу "Южное Бутово". А еще артистка в 2014 году стала послом доброй воли программы ООН по ВИЧ/СПИДу.
Для сценических номеров и светских выходов Вера чаще всего предпочитает платья в пол или оригинальные брючные костюмы. Певицу неоднократно награждали званиями "самой красивой" или "самой стильной" артистки. Одна из визитных карточек ее образа – длинные светлые волосы. Интересно, что сама девушка в детстве считала себя "гадким утенком".
Для сценических номеров и светских выходов Вера чаще всего предпочитает платья в пол или оригинальные брючные костюмы. Певицу неоднократно награждали званиями "самой красивой" или "самой стильной" артистки. Одна из визитных карточек ее образа – длинные светлые волосы. Интересно, что сама девушка в детстве считала себя "гадким утенком".
В 2015 году в Италии артистка тайно вышла замуж за Константина Меладзе.
В одном из интервью Вера признавалась, что они с мужем – обычная семья: "Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем – ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать".
В 2015 году в Италии артистка тайно вышла замуж за Константина Меладзе.
В одном из интервью Вера признавалась, что они с мужем – обычная семья: "Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем – ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать".
Вера воспитывает двоих детей от предыдущих отношений – дочерей Соню и Сару.
Вера воспитывает двоих детей от предыдущих отношений – дочерей Соню и Сару.
Вера признавалась, что не соблюдает диет, но "по опыту знает", какие ингредиенты ей стоит исключать, чтобы оставаться в прекрасной форме. Так, звезда отказалась от сахара и молочных продуктов. А вот среди "любимчиков" у нее в рационе гречневая каша – ее артистка может есть даже в холодном виде.
Вера признавалась, что не соблюдает диет, но "по опыту знает", какие ингредиенты ей стоит исключать, чтобы оставаться в прекрасной форме. Так, звезда отказалась от сахара и молочных продуктов. А вот среди "любимчиков" у нее в рационе гречневая каша – ее артистка может есть даже в холодном виде.