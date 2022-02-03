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Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол"
Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол" - РИА Новости, 03.02.2022
Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол"
Новый комплекс мастерских с ремонтной зоной построили в рамках реконструкции электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии московского метро, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:26
2022-02-03T10:26
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Новый комплекс мастерских с ремонтной зоной построили в рамках реконструкции электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В рамках очередного этапа реконструкции электродепо введен в эксплуатацию комплекс мастерских в отстойно-ремонтном корпусе с семью канавами для стоянки и обслуживания поездов", – рассказал он.На трех этажах общей площадью около 20 тысяч квадратных метров разместится новое технологическое оборудование, которое позволит осуществлять плановое обслуживание, технический осмотр и оперативный ремонт поездов, уточнил заммэра.Электродепо "Сокол" построили в 1938 году. Первый пусковой комплекс обновленного депо сдали в апреле 2021 года.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
10:26 03.02.2022
 

Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол"

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Новый комплекс мастерских с ремонтной зоной построили в рамках реконструкции электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках очередного этапа реконструкции электродепо введен в эксплуатацию комплекс мастерских в отстойно-ремонтном корпусе с семью канавами для стоянки и обслуживания поездов", – рассказал он.
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На трех этажах общей площадью около 20 тысяч квадратных метров разместится новое технологическое оборудование, которое позволит осуществлять плановое обслуживание, технический осмотр и оперативный ремонт поездов, уточнил заммэра.
Электродепо "Сокол" построили в 1938 году. Первый пусковой комплекс обновленного депо сдали в апреле 2021 года.
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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