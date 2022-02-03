https://ria.ru/20220203/bochkarev-1770803288.html

Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол"

Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол" - РИА Новости, 03.02.2022

Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол"

Новый комплекс мастерских с ремонтной зоной построили в рамках реконструкции электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии московского метро, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:26

2022-02-03T10:26

2022-02-03T10:26

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Новый комплекс мастерских с ремонтной зоной построили в рамках реконструкции электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В рамках очередного этапа реконструкции электродепо введен в эксплуатацию комплекс мастерских в отстойно-ремонтном корпусе с семью канавами для стоянки и обслуживания поездов", – рассказал он.На трех этажах общей площадью около 20 тысяч квадратных метров разместится новое технологическое оборудование, которое позволит осуществлять плановое обслуживание, технический осмотр и оперативный ремонт поездов, уточнил заммэра.Электродепо "Сокол" построили в 1938 году. Первый пусковой комплекс обновленного депо сдали в апреле 2021 года.

https://ria.ru/20220201/blagoustroystvo-1770424984.html

москва

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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы