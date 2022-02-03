https://ria.ru/20220203/bochkarev-1770803288.html
Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол"
Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол" - РИА Новости, 03.02.2022
Бочкарев: завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол"
Новый комплекс мастерских с ремонтной зоной построили в рамках реконструкции электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии московского метро, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:26
2022-02-03T10:26
2022-02-03T10:26
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Новый комплекс мастерских с ремонтной зоной построили в рамках реконструкции электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В рамках очередного этапа реконструкции электродепо введен в эксплуатацию комплекс мастерских в отстойно-ремонтном корпусе с семью канавами для стоянки и обслуживания поездов", – рассказал он.На трех этажах общей площадью около 20 тысяч квадратных метров разместится новое технологическое оборудование, которое позволит осуществлять плановое обслуживание, технический осмотр и оперативный ремонт поездов, уточнил заммэра.Электродепо "Сокол" построили в 1938 году. Первый пусковой комплекс обновленного депо сдали в апреле 2021 года.
https://ria.ru/20220201/blagoustroystvo-1770424984.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_6a29fbec17ba249179d920d55b95771e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы