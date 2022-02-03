https://ria.ru/20220203/blokirovka-1770943353.html

В ООН отреагировали на блокировку RT DE

В ООН отреагировали на блокировку RT DE - РИА Новости, 03.02.2022

В ООН отреагировали на блокировку RT DE

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать РИА Новости ситуацию с блокировкой RT DE в Германии, но заявил, что в целом РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:10

2022-02-03T19:10

2022-02-03T19:10

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ООН, 3 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать РИА Новости ситуацию с блокировкой RT DE в Германии, но заявил, что в целом организация выступает за свободное распространение СМИ во всех странах.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора."Я не в курсе соответствующих законодательных актов, поэтому у меня нет конкретного комментария (по этой ситуации – ред.). В целом мы хотим, чтобы во всех странах разрешалось свободное распространение СМИ", - сказал Хак, отвечая РИА Новости на просьбу прокомментировать запрет вещания RT DE вопреки тому, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.В МИД РФ в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.

https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

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