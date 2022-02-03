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В ООН отреагировали на блокировку RT DE
В ООН отреагировали на блокировку RT DE - РИА Новости, 03.02.2022
В ООН отреагировали на блокировку RT DE
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать РИА Новости ситуацию с блокировкой RT DE в Германии, но заявил, что в целом РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:10
2022-02-03T19:10
в мире
россия
германия
оон
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ООН, 3 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать РИА Новости ситуацию с блокировкой RT DE в Германии, но заявил, что в целом организация выступает за свободное распространение СМИ во всех странах.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора."Я не в курсе соответствующих законодательных актов, поэтому у меня нет конкретного комментария (по этой ситуации – ред.). В целом мы хотим, чтобы во всех странах разрешалось свободное распространение СМИ", - сказал Хак, отвечая РИА Новости на просьбу прокомментировать запрет вещания RT DE вопреки тому, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.В МИД РФ в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.
https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html
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в мире, россия, германия, оон
19:10 03.02.2022
 
В ООН отреагировали на блокировку RT DE

В ООН не прокомментировали блокировку RT DE, но выступили за свободное вещание СМИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE
Телеканал RT DE - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Телеканал RT DE
Читать ria.ru в
ООН, 3 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать РИА Новости ситуацию с блокировкой RT DE в Германии, но заявил, что в целом организация выступает за свободное распространение СМИ во всех странах.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:58
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
"Я не в курсе соответствующих законодательных актов, поэтому у меня нет конкретного комментария (по этой ситуации – ред.). В целом мы хотим, чтобы во всех странах разрешалось свободное распространение СМИ", - сказал Хак, отвечая РИА Новости на просьбу прокомментировать запрет вещания RT DE вопреки тому, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.
В МИД РФ в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
 
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