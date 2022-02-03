https://ria.ru/20220203/biryukov-1770817316.html

Бирюков: территории возле четырех ТПУ в Москве благоустроят в 2022 году

Бирюков: территории возле четырех ТПУ в Москве благоустроят в 2022 году - РИА Новости, 03.02.2022

Бирюков: территории возле четырех ТПУ в Москве благоустроят в 2022 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий возле четырех столичных транспортно-пересадочных узлов, сообщил журналистам в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T07:10

2022-02-03T07:10

2022-02-03T11:24

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий возле четырех столичных транспортно-пересадочных узлов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, работы пройдут около ТПУ "Савеловская" и "Северянин-Ростокино" (СВАО), "Окружная" (на границе САО и СВАО), "Рижская" (на границе ЦАО и СВАО)."В рамках проектов приведем в порядок тротуары и обновим асфальтовое покрытие проезжей части, для автомобилистов организуем парковки с удобными заездами и выездами, парковочные карманы. Воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим ливневую канализацию и установим дополнительные дождевые решетки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для обеспечения безопасности пешеходов установят около 500 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Возле наземных уличных переходов появятся порядка 80 опор контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства сделают удобные пешеходные маршруты от жилых домов к метро, обновят существующие и обустроят новые комфортные общественные пространства. В районе ТПУ "Савеловская" запланировано благоустройство сквера на Складочной улице, около ТПУ "Северянин-Ростокино" предусмотрена организация новых и обновление существующих спортивных и детских площадок.

https://ria.ru/20220201/blagoustroystvo-1770424984.html

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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков