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Глава МИД Украины заявил, что Россия должна дать ЕС гарантии безопасности

Глава МИД Украины заявил, что Россия должна дать ЕС гарантии безопасности - РИА Новости, 03.02.2022

Глава МИД Украины заявил, что Россия должна дать ЕС гарантии безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна давать гарантии безопасности ЕС, а не наоборот, сообщила пресс-служба украинского МИД. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:29

2022-02-03T15:29

2022-02-03T15:29

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна давать гарантии безопасности ЕС, а не наоборот, сообщила пресс-служба украинского МИД.По данным украинского дипломатического ведомства, Кулеба принял участие в переговорах министров иностранных дел "Бухарестской девятки" НАТО (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия)."Именно евроатлантическое сообщество должно задавать Российской Федерации подобные вопросы (гарантий безопасности – ред.). Когда Россия объяснит нам всем, как она понимает собственное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других, в частности, Украины", - цитирует Кулебу пресс-служба украинского МИД.По данным ведомства, Кулеба проинформировал коллег о "концентрации российских войск" возле украинской границы. Стороны отметили, что действия РФ "угрожают безопасности стран Центральной Европы и евроатлантическому пространству".Кроме того, по данным МИД Украины, ряд стран "Бухарестской девятки" по запросу Киева готовят решения, которые помогут "усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

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