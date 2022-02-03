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В НАТО заявили о "значительном" перемещении российских войск в Белоруссию
В НАТО заявили о "значительном" перемещении российских войск в Белоруссию - РИА Новости, 03.02.2022
В НАТО заявили о "значительном" перемещении российских войск в Белоруссию
НАТО наблюдает за "значительным" перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию, считает его "крупнейшим со времен холодной войны", заявил генсек Йенс... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:00
2022-02-03T14:00
в мире
нато
йенс столтенберг
россия
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. НАТО наблюдает за "значительным" перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию, считает его "крупнейшим со времен холодной войны", заявил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Северной Македонии.Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."За последние дни мы наблюдали значительные перемещения российских вооруженных сил в Белоруссию. Это крупнейшее развёртывание российских войск там со времен холодной войны", - сказал Столтенберг. Он отметил, что в Белоруссию "направлены тридцать тысяч военнослужащих, в том числе силы спецназа, а также истребители, включая Су-35, ракеты "Искандер", ЗРК С-400".Генсек также указал на "ежегодные учения ядерных сил России, которые должны пройти в феврале"."НАТО продолжает призывать Россию к деэскалации… Мы по-прежнему готовы к обстоятельному диалогу", - подчеркнул он.&nbsp; По словам Столтенберга, "союзники готовы обсуждать отношения Россия-НАТО, как снизить риски и увеличить прозрачность, контроль вооружений, разоружение и нераспространение"."Мы намерены найти политический выход из кризиса, но готовы и к худшему варианту", - добавил генсек.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, белоруссия
14:00 03.02.2022
 
В НАТО заявили о "значительном" перемещении российских войск в Белоруссию

Генсек НАТО Столтенберг: альянс наблюдает за перемещением российских войск в Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. НАТО наблюдает за "значительным" перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию, считает его "крупнейшим со времен холодной войны", заявил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Северной Македонии.
Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска
"За последние дни мы наблюдали значительные перемещения российских вооруженных сил в Белоруссию. Это крупнейшее развёртывание российских войск там со времен холодной войны", - сказал Столтенберг. Он отметил, что в Белоруссию "направлены тридцать тысяч военнослужащих, в том числе силы спецназа, а также истребители, включая Су-35, ракеты "Искандер", ЗРК С-400".
Генсек также указал на "ежегодные учения ядерных сил России, которые должны пройти в феврале".
"НАТО продолжает призывать Россию к деэскалации… Мы по-прежнему готовы к обстоятельному диалогу", - подчеркнул он.  По словам Столтенберга, "союзники готовы обсуждать отношения Россия-НАТО, как снизить риски и увеличить прозрачность, контроль вооружений, разоружение и нераспространение".
"Мы намерены найти политический выход из кризиса, но готовы и к худшему варианту", - добавил генсек.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 20:18
МИД назвал сюжет швейцарского СМИ о "стягивании российских войск" фейком
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 23:48
Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
 
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