https://ria.ru/20220203/belorussiya-1770861922.html

В НАТО заявили о "значительном" перемещении российских войск в Белоруссию

В НАТО заявили о "значительном" перемещении российских войск в Белоруссию - РИА Новости, 03.02.2022

В НАТО заявили о "значительном" перемещении российских войск в Белоруссию

НАТО наблюдает за "значительным" перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию, считает его "крупнейшим со времен холодной войны", заявил генсек Йенс... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:00

2022-02-03T14:00

2022-02-03T14:00

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белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. НАТО наблюдает за "значительным" перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию, считает его "крупнейшим со времен холодной войны", заявил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Северной Македонии.Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."За последние дни мы наблюдали значительные перемещения российских вооруженных сил в Белоруссию. Это крупнейшее развёртывание российских войск там со времен холодной войны", - сказал Столтенберг. Он отметил, что в Белоруссию "направлены тридцать тысяч военнослужащих, в том числе силы спецназа, а также истребители, включая Су-35, ракеты "Искандер", ЗРК С-400".Генсек также указал на "ежегодные учения ядерных сил России, которые должны пройти в феврале"."НАТО продолжает призывать Россию к деэскалации… Мы по-прежнему готовы к обстоятельному диалогу", - подчеркнул он. По словам Столтенберга, "союзники готовы обсуждать отношения Россия-НАТО, как снизить риски и увеличить прозрачность, контроль вооружений, разоружение и нераспространение"."Мы намерены найти политический выход из кризиса, но готовы и к худшему варианту", - добавил генсек.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

https://ria.ru/20220129/syuzhet-1770148853.html

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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, белоруссия