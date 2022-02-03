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Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины

Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины - РИА Новости, 03.02.2022

Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:22

2022-02-03T12:22

2022-02-03T14:20

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МИНСК, 3 фев — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы.Ранее МИД страны заявил протест послу Украины из-за запуска беспилотника на их территорию. По данным министерства, аппарат 24 января незаконно пересек границу, после чего его принудили к посадке специалисты вооруженных сил. Анализ данных бортовой аппаратуры показал, что БПЛА запустили с территории Украины для "проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский"."В белорусское оборонное ведомство был вызван военный атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Республике Беларусь полковник Кацуба, которому была вручена нота протеста", — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии в телеграм-канале. Поясняется, что это уже третье нарушение границы с ноября 2021 года.Военному атташе также заявили, что Киев должен провести разбирательства по этому инциденту, после чего сообщить Минску о его результатах.Сейчас в Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе, до 9 февраля, планируется передислоцировать и создать группировки войск, на втором, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. Полигон Брестский задействован в этих маневрах.

https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html

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