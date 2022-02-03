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Суд в Москве продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра"

Суд в Москве продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра" - РИА Новости, 03.02.2022

Суд в Москве продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра"

Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода конкурсное производство в отношении признанного банкротом в 2018 году банка "Югра", следующий отчет конкурсного... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:18

2022-02-03T11:18

2022-02-03T11:18

происшествия

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россия

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода конкурсное производство в отношении признанного банкротом в 2018 году банка "Югра", следующий отчет конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов – назначен на 3 августа, следует из информации в картотеке арбитражных дел.На данный момент не завершены мероприятия в рамках конкурсного производства, в частности, не рассмотрены заявления АСВ о взыскании убытков с контролировавших банк лиц и о привлечении их к субсидиарной ответственности. Продолжается также оспаривание предбанкротных сделок должника.Всего АСВ как конкурсный управляющий "Югры" начиная с марта 2020 года предъявило в суд 32 заявления о взыскании с контролирующих лиц "Югры" убытков в общем размере около 270 миллиардов рублей. Часть этих заявлений содержит по два-три отдельных денежных требования. Ответчиком во всех исках указан экс-бенефициар "Югры" Алексей Хотин, состав его соответчиков меняется.По мере поступления и рассмотрения обращений АСВ суд по каждому из них принимает обеспечительные меры в виде заморозки активов Хотина и его соответчиков на сумму требований. Исключения суд делает для действующих компаний, чтобы они могли исполнять обязательства перед бюджетом, кредиторами и сотрудниками. По существу ни одно из заявлений о взыскании убытков судом первой инстанции пока не рассмотрено.Кроме заявлений о взыскании убытков, АСВ в сентябре подало в суд заявление о привлечении Хотина и других бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по долгам "Югры" на сумму 184,7 миллиарда рублей.Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. Следственный комитет России в феврале сообщал, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным у "Югры" свыше 267 миллиардов рублей.Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемые - Хотин, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев, президент банка Алексей Нефедов и директор его филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар "Югры" находится под домашним арестом.

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происшествия, москва, россия, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов