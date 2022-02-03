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ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах
ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах - РИА Новости, 03.02.2022
ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах
ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:00
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общество
авто
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД.В МВД подчеркнули, что таких отрезков на дорогах "достаточно" и во многих случаях это не на пользу водителям, поскольку приводит к эвакуациям, штрафам и увеличивает риск ДТП."Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК", — добавили там.Информация о незаконных знаках на дороге и ситуациях, которые неясны водителям, пойдет в ГИБДД.
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общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
19:00 03.02.2022 (обновлено: 19:54 03.02.2022)
 
ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах

ГИБДД запустила информационный проект для борьбы с "автоловушками" на российских дорогах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобильное движение
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД.

"Цель проекта — выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что таких отрезков на дорогах "достаточно" и во многих случаях это не на пользу водителям, поскольку приводит к эвакуациям, штрафам и увеличивает риск ДТП.
"Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК", — добавили там.
Информация о незаконных знаках на дороге и ситуациях, которые неясны водителям, пойдет в ГИБДД.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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ОбществоАвтоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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