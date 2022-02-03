https://ria.ru/20220203/avtolovushki-1770941638.html

ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах

ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах - РИА Новости, 03.02.2022

ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах

ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:00

2022-02-03T19:00

2022-02-03T19:54

общество

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД.В МВД подчеркнули, что таких отрезков на дорогах "достаточно" и во многих случаях это не на пользу водителям, поскольку приводит к эвакуациям, штрафам и увеличивает риск ДТП."Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК", — добавили там.Информация о незаконных знаках на дороге и ситуациях, которые неясны водителям, пойдет в ГИБДД.

https://ria.ru/20220203/shtrafy-1770770265.html

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общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)