https://ria.ru/20220203/avtolovushki-1770941638.html
ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах
ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах - РИА Новости, 03.02.2022
ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах
ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:00
2022-02-03T19:00
2022-02-03T19:54
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авто
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД.В МВД подчеркнули, что таких отрезков на дорогах "достаточно" и во многих случаях это не на пользу водителям, поскольку приводит к эвакуациям, штрафам и увеличивает риск ДТП."Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК", — добавили там.Информация о незаконных знаках на дороге и ситуациях, которые неясны водителям, пойдет в ГИБДД.
https://ria.ru/20220203/shtrafy-1770770265.html
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РИА Новости
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общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
19:00 03.02.2022 (обновлено: 19:54 03.02.2022)
ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах
ГИБДД запустила информационный проект для борьбы с "автоловушками" на российских дорогах