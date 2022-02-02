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Правительство поддержало президентский законопроект о гражданстве
Правительство поддержало президентский законопроект о гражданстве - РИА Новости, 02.02.2022
Правительство поддержало президентский законопроект о гражданстве
Правительство РФ поддержало президентский законопроект о гражданстве, говорится в отзыве кабмина на инициативу, опубликованном в думской электронной базе... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:38
2022-02-02T08:38
леонид калашников
владимир путин
россия
госдума рф
снг
общество
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Правительство РФ поддержало президентский законопроект о гражданстве, говорится в отзыве кабмина на инициативу, опубликованном в думской электронной базе данных."Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", - сообщается в документе.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.Как ранее сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года.
https://ria.ru/20220112/gosduma-1767515358.html
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леонид калашников, владимир путин, россия, госдума рф, снг, общество
08:38 02.02.2022
 
Правительство поддержало президентский законопроект о гражданстве

Правительство поддержало внесенный президентом законопроект "О гражданстве РФ"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Правительство РФ поддержало президентский законопроект о гражданстве, говорится в отзыве кабмина на инициативу, опубликованном в думской электронной базе данных.
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", - сообщается в документе.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 16:06
В России могут упростить процедуру получения гражданства
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Как ранее сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года.
Торжественное вручение паспортов 14-летним жителям Сахалинской области в День России - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России
 
Леонид КалашниковВладимир ПутинРоссияГосдума РФСНГОбщество
 
 
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