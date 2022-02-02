https://ria.ru/20220202/zakharova-1770630118.html

Захарова высмеяла Лондон за "поддержку стран Балтии через Черное море"

Захарова высмеяла Лондон за "поддержку стран Балтии через Черное море" - РИА Новости, 02.02.2022

Захарова высмеяла Лондон за "поддержку стран Балтии через Черное море"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь высмеяла уровень знаний главы британского Форин-офиса Лиз Трасс, заявив, что министру "надо что-то... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:03

2022-02-02T11:03

2022-02-02T13:34

лиз трасс

россия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь высмеяла уровень знаний главы британского Форин-офиса Лиз Трасс, заявив, что министру "надо что-то делать с географией".В своем Telegram-канале дипломат написала, что на днях "Трасс отвлеклась от "монгольских и татарских нашествий на Украину" и сконцентрировалась уже на "агрессии России" в отношении этой страны".Речь идет об интервью руководителя британского МИД Би-би-си, в котором она в числе прочего заявила, что Лондон продолжит помогать балтийским союзникам через Черное море, а также поставлять украинцам оборонительные вооружения."Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы "защитить Прибалтику", надо действовать не через Черное море, а через Балтийское". "ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще — Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного", — отреагировала Захарова.Она напомнила, что у НАТО на Балтике, кроме трех прибалтийских членов, есть еще Польша, Германия и Дания. Дипломат также написала, что ей страшно представить, как Трасс пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря.Главное, добавила она, чтобы киевские союзники не продолжали настаивать на том, что Крымского моста нет, потому что русские все придумали и построить его невозможно.Официальный представитель МИД указала, что мост есть и на капитанском мостике, памятуя о катаниях на танке по Прибалтике, надо будет пригнуться, чтобы не удариться лишний раз головой — он не разводной."Правда, в запасе у британской дипломатии всегда остается поход в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан. Вопрос все рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс и как она занимала несколько министерских постов с таким вот "хайли-лайкли" образованием?" — написала Захарова.Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков, добавила она.Захарова не раз обращала внимание на высказывания и действия Трасс, в частности, на заявление о том, что Украина знала нашествия "от монголов до татар", и на поездку министра на танке в Эстонии.Трасс родилась в 1975 году, окончила Мертон-колледж Оксфордского университета, где изучала философию, политику и экономику. Политическую карьеру она начала в 1996 году, вступив в Консервативную партию. Была министром окружающей среды, министром юстиции, лорд-канцлером, а в сентябре 2021-го стала министром иностранных дел Соединенного Королевства.

https://ria.ru/20220130/britaniya-1770225851.html

https://ria.ru/20220201/razgovor-1770406561.html

https://ria.ru/20220128/oruzhie-1769959962.html

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