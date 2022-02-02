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Попова заявила о высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей
Попова заявила о высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей - РИА Новости, 02.02.2022
Попова заявила о высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей
Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ отмечаются среди детей, принимаются все необходимые меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:34
2022-02-02T17:34
общество
здоровье - общество
россия
грипп
орви
дети
правительство рф
анна попова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ отмечаются среди детей, принимаются все необходимые меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом приходятся на детское население. Это дети от 3 до 6 лет и школьники от 7 до 14 лет. Здесь тоже предпринимаются все необходимые меры для преодоления этого подъёма, для разрыва эпидемиологических цепочек, и меры по приостановлению функционирования отдельных классов отдельных школ показывают максимальную эффективность", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, россия, грипп, орви, дети, правительство рф, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:34 02.02.2022
 
Попова заявила о высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей

Глава Роспотребнадзора Попова: максимальная заболеваемость ОРВИ отмечается среди детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ отмечаются среди детей, принимаются все необходимые меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом приходятся на детское население. Это дети от 3 до 6 лет и школьники от 7 до 14 лет. Здесь тоже предпринимаются все необходимые меры для преодоления этого подъёма, для разрыва эпидемиологических цепочек, и меры по приостановлению функционирования отдельных классов отдельных школ показывают максимальную эффективность", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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