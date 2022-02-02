https://ria.ru/20220202/zabolevaemost-1770715767.html

Попова заявила о высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей

Попова заявила о высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей - РИА Новости, 02.02.2022

Попова заявила о высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей

Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ отмечаются среди детей, принимаются все необходимые меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:34

2022-02-02T17:34

2022-02-02T17:34

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ отмечаются среди детей, принимаются все необходимые меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом приходятся на детское население. Это дети от 3 до 6 лет и школьники от 7 до 14 лет. Здесь тоже предпринимаются все необходимые меры для преодоления этого подъёма, для разрыва эпидемиологических цепочек, и меры по приостановлению функционирования отдельных классов отдельных школ показывают максимальную эффективность", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

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общество, здоровье - общество, россия, грипп, орви, дети, правительство рф, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)