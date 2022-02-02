https://ria.ru/20220202/zabolevaemost-1770701760.html
Собянин сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
Собянин сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
Динамика роста заболеваемости COVID-19 на этой неделе снижается, возможно, происходит выход на плато, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:40
2022-02-02T16:40
2022-02-02T18:03
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Динамика роста заболеваемости COVID-19 на этой неделе снижается, возможно, происходит выход на плато, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, и я надеюсь, как Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора - ред.) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато", - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Собянин заявил о снижении роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин — о снижении темпов заболеваемости COVID в Москве
2022-02-02T16:40
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коронавирус в россии, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, россия, здоровье - общество
16:40 02.02.2022 (обновлено: 18:03 02.02.2022)
Собянин сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Собянин сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19