https://ria.ru/20220202/yangulbaevy-1770683222.html

В Грозном митингуют за привлечение Янгулбаевых к ответственности

В Грозном митингуют за привлечение Янгулбаевых к ответственности - РИА Новости, 02.02.2022

В Грозном митингуют за привлечение Янгулбаевых к ответственности

Несанкционированный митинг, участники которого требуют привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму членов семьи... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:03

2022-02-02T15:03

2022-02-02T19:52

грозный

происшествия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

россия

сайди янгулбаев

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ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Несанкционированный митинг, участники которого требуют привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму членов семьи Янгулбаевых, проходит в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Помимо жителей Чечни, некоторые из которых, по их словам, приехали в столицу республики из дальних сел еще ранним утром, на митинге также присутствуют официальные лица региона. У ряда участников в руках плакаты с надписями против представителей семьи Янгулбаевых."Слова Янгулбаевых глубоко задевают честь чеченского народа, нашу религию. Я не знаю, как их назвать, но я хочу, чтобы они остановили свою провокационную деятельность", — сказал РИА Новости местный житель Аднан Хамидов.Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220202/yangulbaev-1770647987.html

https://ria.ru/20220131/kadyrov-1770314782.html

https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769171735.html

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грозный, происшествия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия, сайди янгулбаев