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В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева
В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 02.02.2022
В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева
Квалификационная коллегия судей Чечни в четверг рассмотрит представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:39
2022-02-02T23:39
дмитрий песков
россия
нижний новгород
сайди янгулбаев
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Чечни в четверг рассмотрит представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева, следует из списка материалов и вопросов, назначенных к рассмотрению на заседании.Согласно законодательству, судья в отставке сохраняет гарантии неприкосновенности."Подлежит к рассмотрению представление председателя Совета судей Чеченской Республики Гардалоева А.С. о прекращении отставки судьи Янгулбаева Сайди Вахаевича", - говорится в материале, опубликованном на официальном сайте коллегии.Отмечается, что заседание начнется в 14.00.Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым… трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770706740.html
https://ria.ru/20220202/miting-1770734714.html
россия
нижний новгород
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дмитрий песков, россия, нижний новгород, сайди янгулбаев
23:39 02.02.2022
 
В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева

Коллегия судей Чечни рассмотрит вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Чечни в четверг рассмотрит представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева, следует из списка материалов и вопросов, назначенных к рассмотрению на заседании.
Согласно законодательству, судья в отставке сохраняет гарантии неприкосновенности.
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
16:58
В Кремле не стали комментировать заявление Делимханова о семье Янгулбаевых
"Подлежит к рассмотрению представление председателя Совета судей Чеченской Республики Гардалоева А.С. о прекращении отставки судьи Янгулбаева Сайди Вахаевича", - говорится в материале, опубликованном на официальном сайте коллегии.
Отмечается, что заседание начнется в 14.00.
Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым… трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".
Участники митинга в Грозном. Кадр из видео
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В Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышли более 400 тысяч человек
 
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