https://ria.ru/20220202/yangulbaev-1770767254.html

В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева

В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 02.02.2022

В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Янгулбаева

Квалификационная коллегия судей Чечни в четверг рассмотрит представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T23:39

2022-02-02T23:39

2022-02-02T23:39

дмитрий песков

россия

нижний новгород

сайди янгулбаев

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ГРОЗНЫЙ, 2 фев - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Чечни в четверг рассмотрит представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева, следует из списка материалов и вопросов, назначенных к рассмотрению на заседании.Согласно законодательству, судья в отставке сохраняет гарантии неприкосновенности."Подлежит к рассмотрению представление председателя Совета судей Чеченской Республики Гардалоева А.С. о прекращении отставки судьи Янгулбаева Сайди Вахаевича", - говорится в материале, опубликованном на официальном сайте коллегии.Отмечается, что заседание начнется в 14.00.Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым… трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770706740.html

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дмитрий песков, россия, нижний новгород, сайди янгулбаев