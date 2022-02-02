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https://ria.ru/20220202/yangulbaev-1770647987.html
"Эхо Москвы" попросило Путина вмешаться после угроз семье Янгулбаевых
"Эхо Москвы" попросило Путина вмешаться после угроз семье Янгулбаевых - РИА Новости, 02.02.2022
"Эхо Москвы" попросило Путина вмешаться после угроз семье Янгулбаевых
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова "нарушают законы Российской... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:22
2022-02-02T17:02
игорь каляпин
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
эхо москвы (радиостанция)
чеченская республика (чечня)
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова "нарушают законы Российской Федерации", и попросил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию."Просим Президента как гаранта Конституции вмешаться в эту ситуацию. &lt;...&gt; В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь"* от руководителя Чеченской республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий", - уточнил Венедиктов.Ранее "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делихманов заявил на чеченском языке в своем Instagram, что семью бывшего судьи Янгулбаева все равно будут преследовать, пока не убьют, а позже был опубликован пост в той же социальной сети, но уже на русском языке с оскорблениями в адрес семьи Янгулбаевых.* СМИ, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html
https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770641903.html
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игорь каляпин, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, эхо москвы (радиостанция), чеченская республика (чечня), общество
12:22 02.02.2022 (обновлено: 17:02 02.02.2022)
 
"Эхо Москвы" попросило Путина вмешаться после угроз семье Янгулбаевых

Главред "Эха Москвы" Венедиктов попросил Путина вмешаться после угроз Кадырова Янгулбаевым

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова "нарушают законы Российской Федерации", и попросил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
"Просим Президента как гаранта Конституции вмешаться в эту ситуацию. <...> В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь"* от руководителя Чеченской республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий", - уточнил Венедиктов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 21:53
Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию
Ранее "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина.
Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.
Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делихманов заявил на чеченском языке в своем Instagram, что семью бывшего судьи Янгулбаева все равно будут преследовать, пока не убьют, а позже был опубликован пост в той же социальной сети, но уже на русском языке с оскорблениями в адрес семьи Янгулбаевых.
* СМИ, выполняющие функции иноагента.
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
11:56
Секретарь СПЧ прокомментировал слова депутата Делимханова
 
Игорь КаляпинАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинЭхо Москвы (радиостанция)Чеченская республика (Чечня)Общество
 
 
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