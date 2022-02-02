https://ria.ru/20220202/vyplaty-1770687654.html

Выплаты по соцконтракту для ищущих работу проиндексируют в Подмосковье

Выплаты по соцконтракту для ищущих работу проиндексируют в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2022

Выплаты по соцконтракту для ищущих работу проиндексируют в Подмосковье

Размер выплат по социальному контракту на поиск работы автоматически проиндексируют в Московской области - теперь ежемесячные выплаты составят 16 тысяч рублей,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:29

2022-02-02T15:29

2022-02-02T20:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Размер выплат по социальному контракту на поиск работы автоматически проиндексируют в Московской области - теперь ежемесячные выплаты составят 16 тысяч рублей, согласно актуальному прожиточному минимуму, сообщает региональное минсоцразвития."Жители Подмосковья, которые заключили такой контракт в прошлом году, получат перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума, который теперь составляет 16 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной.Отмечается, что в прошлом году в Подмосковье заключили свыше 1400 соцконтрактов, активнее всего жители получали их на поиск новой работы или открывали собственное дело.

https://ria.ru/20220128/posobiya-1769970230.html

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московская область (подмосковье), общество