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В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Кадыровым
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Кадыровым - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Кадыровым
Встречи президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в планах нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:15
2022-02-02T13:15
2022-02-02T13:15
политика
владимир путин
дмитрий песков
рамзан кадыров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Встречи президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в планах нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне неизвестно об этом. В планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшие дни встреча Путина и Кадырова.
https://ria.ru/20220201/kadyrov-1770463964.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Кадыровым
Пресс-секретарь Песков: у президента Путина нет в планах встречи с главой Чечни Кадыровым