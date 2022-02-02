https://ria.ru/20220202/vstrecha-1770657798.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Кадыровым

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Кадыровым - РИА Новости, 02.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Кадыровым

Встречи президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в планах нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:15

2022-02-02T13:15

2022-02-02T13:15

политика

владимир путин

дмитрий песков

рамзан кадыров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Встречи президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в планах нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне неизвестно об этом. В планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшие дни встреча Путина и Кадырова.

https://ria.ru/20220201/kadyrov-1770463964.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров