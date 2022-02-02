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США перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных
США перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных - РИА Новости, 02.02.2022
США перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных
Вашингтон намерен отправить в Польшу больше двух тысяч военных, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох в эфире Польского радио. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:58
2022-02-02T09:58
2022-02-02T10:50
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восточная европа
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ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон намерен отправить в Польшу больше двух тысяч военных, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох в эфире Польского радио."Мы надеемся на американских солдат, и такие переговоры проведены. Американцы декларировали уже сейчас на днях переброску более 8-8,5 тысячи солдат для всей Восточной Европы. У нас, похоже, окажется около 2,5 тысячи дополнительных солдат", — рассказал он.Сейчас в стране расквартированы около 5,5 тысячи американских военных.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, восточная европа, польша, сша, павел солох
09:58 02.02.2022 (обновлено: 10:50 02.02.2022)
США перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных
Глава Бюро нацбезопасности Солох: США скоро перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости.
Вашингтон намерен отправить в Польшу больше двух тысяч военных, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох в эфире Польского радио
.
"Мы надеемся на американских солдат, и такие переговоры проведены. Американцы декларировали уже сейчас на днях переброску более 8-8,5 тысячи солдат для всей Восточной Европы
. У нас, похоже, окажется около 2,5 тысячи дополнительных солдат", — рассказал он.
Сейчас в стране расквартированы около 5,5 тысячи американских военных.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.