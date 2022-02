https://ria.ru/20220202/vitamin-1770598958.html

Витамин C при простуде и гриппе – вердикт доктора Мясникова

Витамин C при простуде и гриппе – вердикт доктора Мясникова

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире телеканала "Россия 1" необходимость дополнительно принимать витамин C при простуде и гриппе. РИА Новости, 02.02.2022

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире телеканала "Россия 1" необходимость дополнительно принимать витамин C при простуде и гриппе."Мы знаем, что есть работы, которые говорят, что да – витамин C, принимай не принимай для профилактики, не предотвращает болезнь", - отметил медик.Вместе с тем, по словам Мясникова, существуют научные работы, в которых говорится, что большие дозы витамина C могут сократить время простуды."Нужно ли? Я скажу – неправильно… Можно ли дополнительно? Я бы сказал - можно, потому что, в общем-то, если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше. А вот нужно ли обязательно принимать – нет, обязательно не нужно", - подчеркнул специалист.Ранее Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе, несмотря на то, что они могут "подстегнуть" организм на время. При этом он рекомендовал не ограничивать себя в питании и есть "все, что в вас лезет".

