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Витамин C при простуде и гриппе – вердикт доктора Мясникова
Мясников развеял популярный миф о витамине C - РИА Новости, 02.02.2022
Витамин C при простуде и гриппе – вердикт доктора Мясникова
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире телеканала "Россия 1" необходимость дополнительно принимать витамин C при простуде и гриппе. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T06:02
2022-02-02T06:02
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
витамин с
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире телеканала "Россия 1" необходимость дополнительно принимать витамин C при простуде и гриппе."Мы знаем, что есть работы, которые говорят, что да – витамин C, принимай не принимай для профилактики, не предотвращает болезнь", - отметил медик.Вместе с тем, по словам Мясникова, существуют научные работы, в которых говорится, что большие дозы витамина C могут сократить время простуды."Нужно ли? Я скажу – неправильно… Можно ли дополнительно? Я бы сказал - можно, потому что, в общем-то, если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше. А вот нужно ли обязательно принимать – нет, обязательно не нужно", - подчеркнул специалист.Ранее Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе, несмотря на то, что они могут "подстегнуть" организм на время. При этом он рекомендовал не ограничивать себя в питании и есть "все, что в вас лезет".
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач), витамин с
06:02 02.02.2022
 
Мясников развеял популярный миф о витамине C

Врач Мясников: прием витамина C необязателен при заболевании простудой и гриппом

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : ВГТРК
Александр Мясников
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире телеканала "Россия 1" необходимость дополнительно принимать витамин C при простуде и гриппе.
"Мы знаем, что есть работы, которые говорят, что да – витамин C, принимай не принимай для профилактики, не предотвращает болезнь", - отметил медик.
Вместе с тем, по словам Мясникова, существуют научные работы, в которых говорится, что большие дозы витамина C могут сократить время простуды.
"Нужно ли? Я скажу – неправильно… Можно ли дополнительно? Я бы сказал - можно, потому что, в общем-то, если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше. А вот нужно ли обязательно принимать – нет, обязательно не нужно", - подчеркнул специалист.
Ранее Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе, несмотря на то, что они могут "подстегнуть" организм на время. При этом он рекомендовал не ограничивать себя в питании и есть "все, что в вас лезет".
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)Витамин С
 
 
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