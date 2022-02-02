https://ria.ru/20220202/virus-1770621782.html

Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова

Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова

Вирус Нипах в России не обнаружен, делается все, чтобы его и не появилось в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:22

2022-02-02T10:22

2022-02-02T11:11

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вирус Нипах в России не обнаружен, делается все, чтобы его и не появилось в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Нет, нет. Мы очень стараемся, чтобы его и не было, потому что это было бы крайне неприятно, это опасная инфекция", - сказала Попова, отвечая на вопрос, нет ли вируса Нипах в России.По ее словам, как только стало известно об этом вирусе и были выложены последовательности генома, ученые научного центра "Вектор" очень быстро создали тест-систему, позволяющую выявлять вирус.Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40% до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.В сентябре симптомы вируса Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса Нипах. Соседний с Кералой штат Карнатака объявлял режим повышенной опасности. В рекомендациях минздрава Карнатаки говорилось, что прибывших из Кералы следовало контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20210915/nipakh-1750105069.html

https://ria.ru/20210910/nipakh-1749476176.html

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общество, здоровье - общество, россия, керала, карнатака, анна попова