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Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова
Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова
Вирус Нипах в России не обнаружен, делается все, чтобы его и не появилось в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:22
2022-02-02T11:11
общество
здоровье - общество
россия
керала
карнатака
анна попова
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вирус Нипах в России не обнаружен, делается все, чтобы его и не появилось в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Нет, нет. Мы очень стараемся, чтобы его и не было, потому что это было бы крайне неприятно, это опасная инфекция", - сказала Попова, отвечая на вопрос, нет ли вируса Нипах в России.По ее словам, как только стало известно об этом вирусе и были выложены последовательности генома, ученые научного центра "Вектор" очень быстро создали тест-систему, позволяющую выявлять вирус.Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40% до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.В сентябре симптомы вируса Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса Нипах. Соседний с Кералой штат Карнатака объявлял режим повышенной опасности. В рекомендациях минздрава Карнатаки говорилось, что прибывших из Кералы следовало контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой &gt;&gt;
https://ria.ru/20210915/nipakh-1750105069.html
https://ria.ru/20210910/nipakh-1749476176.html
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общество, здоровье - общество, россия, керала, карнатака, анна попова
10:22 02.02.2022 (обновлено: 11:11 02.02.2022)
 
Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что делается все, чтобы не завезти вирус Нипах

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вирус Нипах в России не обнаружен, делается все, чтобы его и не появилось в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Нет, нет. Мы очень стараемся, чтобы его и не было, потому что это было бы крайне неприятно, это опасная инфекция", - сказала Попова, отвечая на вопрос, нет ли вируса Нипах в России.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 09:10
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова
По ее словам, как только стало известно об этом вирусе и были выложены последовательности генома, ученые научного центра "Вектор" очень быстро создали тест-систему, позволяющую выявлять вирус.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40% до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
В сентябре симптомы вируса Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса Нипах. Соседний с Кералой штат Карнатака объявлял режим повышенной опасности. В рекомендациях минздрава Карнатаки говорилось, что прибывших из Кералы следовало контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
Индийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах в городе Кожикоде - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 11:01
Смертельный вирус нипах не вызовет эпидемию, заявил врач
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКералаКарнатакаАнна Попова
 
 
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