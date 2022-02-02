10:22 02.02.2022 (обновлено: 11:11 02.02.2022)
Вирус Нипах в России не обнаружили, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что делается все, чтобы не завезти вирус Нипах
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вирус Нипах в России не обнаружен, делается все, чтобы его и не появилось в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
15 сентября 2021, 09:10В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова
По ее словам, как только стало известно об этом вирусе и были выложены последовательности генома, ученые научного центра "Вектор" очень быстро создали тест-систему, позволяющую выявлять вирус.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40% до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
В сентябре симптомы вируса Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса Нипах. Соседний с Кералой штат Карнатака объявлял режим повышенной опасности. В рекомендациях минздрава Карнатаки говорилось, что прибывших из Кералы следовало контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.
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