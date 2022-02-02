https://ria.ru/20220202/vengriya-1770651273.html
Рейсов между Россией и Венгрией станет больше
Рейсов между Россией и Венгрией станет больше - РИА Новости, 02.02.2022
Рейсов между Россией и Венгрией станет больше
Российские туроператоры в связи с потенциальным расширением авиасообщения между РФ и Венгрией ждут увеличения спроса на направление к весне, заявили РИА Новости РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:07
2022-02-02T13:07
2022-02-02T13:08
туризм
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венгрия
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tez tour
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские туроператоры в связи с потенциальным расширением авиасообщения между РФ и Венгрией ждут увеличения спроса на направление к весне, заявили РИА Новости представители отрасли.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами. Путин отметил, что, поскольку Венгрия признала вакцину "Спутник V" и зарегистрировала ее, то вопрос об увеличении количества авиационных рейсов будет рассмотрен в ближайшее время, и, вероятно, решен положительно.В туроператоре Anex Tour рассказали РИА Новости, что в настоящий момент действуют достаточно лояльные условия посещения Венгрии, пассажирам доступны путевки с прямым перелетом. "Если рейсов будет еще больше, то это может сказаться на стоимости билетов, но, скорее всего, расписание должно составляться, исходя из пассажиропотоков. В целом сейчас бронирование идет, к весне ожидаем увеличение", — подчеркнули в пресс-службе туроператора."Расширение авиасообщения между Россией и Венгрией, безусловно, положительно отразится на спросе на направление, — рассказали в Tez Tour. — Туры выходного дня в Будапешт и отдых в Хевизе всегда были востребованы".
https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html
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13:07 02.02.2022 (обновлено: 13:08 02.02.2022)
Рейсов между Россией и Венгрией станет больше
Рейсов в Венгрию станет больше, туроператоры ждут увеличения спроса на направление к весне
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские туроператоры в связи с потенциальным расширением авиасообщения между РФ и Венгрией ждут увеличения спроса на направление к весне, заявили РИА Новости представители отрасли.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник обсудил
с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами. Путин отметил, что, поскольку Венгрия признала вакцину "Спутник V" и зарегистрировала ее, то вопрос об увеличении количества авиационных рейсов будет рассмотрен в ближайшее время, и, вероятно, решен положительно.
В туроператоре Anex Tour рассказали РИА Новости, что в настоящий момент действуют достаточно лояльные условия посещения Венгрии, пассажирам доступны путевки с прямым перелетом.
"Если рейсов будет еще больше, то это может сказаться на стоимости билетов, но, скорее всего, расписание должно составляться, исходя из пассажиропотоков. В целом сейчас бронирование идет, к весне ожидаем увеличение", — подчеркнули в пресс-службе туроператора.
"Расширение авиасообщения между Россией и Венгрией, безусловно, положительно отразится на спросе на направление, — рассказали в Tez Tour. — Туры выходного дня в Будапешт и отдых в Хевизе всегда были востребованы".