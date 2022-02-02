Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770704944.html
Мурашко назвал темпы вакцинации от коронавируса недостаточными
Мурашко назвал темпы вакцинации от коронавируса недостаточными - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко назвал темпы вакцинации от коронавируса недостаточными
Темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, призвав население привиться. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:50
2022-02-02T17:22
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_0:103:3324:1973_1920x0_80_0_0_20b84b8345dee76a8c692f1957627f22.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, призвав население привиться."Что касается вакцинации взрослого населения. Темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточные, поэтому призываем население пройти ревакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения заболевания. Особенно это относится к людям старше 60 лет, имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учете", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_225:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_4b726fdf6b908d0eafb09d71689c01a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, вакцинация
16:50 02.02.2022 (обновлено: 17:22 02.02.2022)
 
Мурашко назвал темпы вакцинации от коронавируса недостаточными

Глава Минздрава Мурашко: темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, призвав население привиться.
"Что касается вакцинации взрослого населения. Темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточные, поэтому призываем население пройти ревакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения заболевания. Особенно это относится к людям старше 60 лет, имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учете", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоВакцинация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала