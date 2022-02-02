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Мурашко назвал темпы вакцинации от коронавируса недостаточными

Мурашко назвал темпы вакцинации от коронавируса недостаточными - РИА Новости, 02.02.2022

Мурашко назвал темпы вакцинации от коронавируса недостаточными

Темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, призвав население привиться. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:50

2022-02-02T16:50

2022-02-02T17:22

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, призвав население привиться."Что касается вакцинации взрослого населения. Темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточные, поэтому призываем население пройти ревакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения заболевания. Особенно это относится к людям старше 60 лет, имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учете", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

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