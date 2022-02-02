https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770689826.html

Главврач 52-й больницы в Москве призвала вакцинироваться раз в полгода

Главврач 52-й больницы в Москве призвала вакцинироваться раз в полгода - РИА Новости, 02.02.2022

Главврач 52-й больницы в Москве призвала вакцинироваться раз в полгода

Главврач Московской городской клинической больницы №52, занимающейся лечением пациентов с коронавирусом, Марьяна Лысенко считает, что в нынешней ситуации... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:41

2022-02-02T15:41

2022-02-02T15:41

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марьяна лысенко

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главврач Московской городской клинической больницы №52, занимающейся лечением пациентов с коронавирусом, Марьяна Лысенко считает, что в нынешней ситуации необходима вакцинация раз в полгода, но в будущем этот интервал может увеличиться до года."Вакцинация должна стать привычным образом нашей жизни, будем жить в разных волнах. На сегодня мы для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность при мутациях бесконечных COVID-19, однозначно можем сказать: раз в шесть месяцев – достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален", - сказала Лысенко журналистам. По ее словам, в перспективе возможно, что это время удлинится, "и мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит с другими респираторными вирусами".Что касается окончания пандемии, то главврач отметила, что это зависит не только от медиков, а от всех людей. "Нужно понять, что это зона нашей общей ответственности, и здесь не может быть равнодушных людей, должны все в этом поучаствовать. Да, безусловно, "омикрон" принесет больше коллективного иммунитета", - добавила Лысенко.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html

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