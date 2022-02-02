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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/vaktsina-1770594568.html
Россия в 2021 году экспортировала вакцины более чем на миллиард долларов
Россия в 2021 году экспортировала вакцины более чем на миллиард долларов - РИА Новости, 02.02.2022
Россия в 2021 году экспортировала вакцины более чем на миллиард долларов
Россия по итогам января-ноября 2021 года поставила за рубеж около 675 тонн вакцин общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов, заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T03:30
2022-02-02T03:30
распространение коронавируса
россия
экономика
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия по итогам января-ноября 2021 года поставила за рубеж около 675 тонн вакцин общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.Для сравнения, в 2020 году было экспортировано 175,1 тонны вакцин стоимостью 70,9 миллиона долларов. "По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2021 года поставки прочих вакцин для людей (код ТН ВЭД 3002 2000 09) за рубеж составили около 675 тонн суммарной стоимостью 1,36 миллиарда долларов США. При этом за пять месяцев (июль-ноябрь) второй половины 2021 года объем поставок за рубеж практически в два раза превысил объемы первого полугодия 2021 года (прирост составил 78% в стоимостном выражении и около 2,1 раза – в натуральном)", - рассказала Банникова.Она указала, что основные поставки вакцин в прошлом году осуществлялись в страны Азии, Южной Америки, Африки. "Топ-5 стран, куда в январе-ноябре 2021 года экспортировались российские вакцины – ОАЭ (15,4% поставок в натуральном выражении), Аргентина (12,6%), Мексика (10,8%), Казахстан (10,4%), Узбекистан (7%). Также крупные объемы поставок направлялись в ДР Конго (4,8%), Филиппины (4,7%), Нигерию (4,6%), Индию (3,2%) и Никарагуа (3%)", - отметила эксперт.По ее словам, в целом можно ожидать, что спрос на российские вакцины за рубежом будет и дальше расти в связи с продолжающейся вакцинацией населения всех стран на фоне пандемии коронавируса."ВОЗ установлена цель по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. При этом в настоящее время, по отдельным прогнозам, по состоянию на конец января, цель по полной вакцинации 70% населения достигли только 53 страны из 210, по которым доступны данные, или 25,2%. Прогнозируется, что к середине 2022 года цель в 70% вакцинированного населения достигнут еще 37 стран. В их число входят, в том числе Конго, Индия, Никарагуа, Филиппины, Мексика, которым Россия активно поставляла вакцины в 2021 году", - пояснила собеседник агентства.При этом более половины стран не смогут достичь поставленной цели к середине 2022 года, добавила Банникова. "По некоторым прогнозам, в ряде стран (прежде всего стран Африки и Центральной Азии) уровень вакцинации населения в 60% может быть достигнут как минимум в 2023 году. То есть процесс активной первичной вакцинации будет продолжаться в большинстве стран мира до конца 2022 года и даже в 2023 году", - заключила эксперт.
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россия, экономика, в мире, коронавирус covid-19
03:30 02.02.2022
 
Россия в 2021 году экспортировала вакцины более чем на миллиард долларов

Россия по итогам января – ноября 2021 года поставила за рубеж около 675 тонн вакцин

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19
Пункт вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от CoVID-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия по итогам января-ноября 2021 года поставила за рубеж около 675 тонн вакцин общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Для сравнения, в 2020 году было экспортировано 175,1 тонны вакцин стоимостью 70,9 миллиона долларов. "По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2021 года поставки прочих вакцин для людей (код ТН ВЭД 3002 2000 09) за рубеж составили около 675 тонн суммарной стоимостью 1,36 миллиарда долларов США. При этом за пять месяцев (июль-ноябрь) второй половины 2021 года объем поставок за рубеж практически в два раза превысил объемы первого полугодия 2021 года (прирост составил 78% в стоимостном выражении и около 2,1 раза – в натуральном)", - рассказала Банникова.
Она указала, что основные поставки вакцин в прошлом году осуществлялись в страны Азии, Южной Америки, Африки. "Топ-5 стран, куда в январе-ноябре 2021 года экспортировались российские вакцины – ОАЭ (15,4% поставок в натуральном выражении), Аргентина (12,6%), Мексика (10,8%), Казахстан (10,4%), Узбекистан (7%). Также крупные объемы поставок направлялись в ДР Конго (4,8%), Филиппины (4,7%), Нигерию (4,6%), Индию (3,2%) и Никарагуа (3%)", - отметила эксперт.
По ее словам, в целом можно ожидать, что спрос на российские вакцины за рубежом будет и дальше расти в связи с продолжающейся вакцинацией населения всех стран на фоне пандемии коронавируса.
"ВОЗ установлена цель по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. При этом в настоящее время, по отдельным прогнозам, по состоянию на конец января, цель по полной вакцинации 70% населения достигли только 53 страны из 210, по которым доступны данные, или 25,2%. Прогнозируется, что к середине 2022 года цель в 70% вакцинированного населения достигнут еще 37 стран. В их число входят, в том числе Конго, Индия, Никарагуа, Филиппины, Мексика, которым Россия активно поставляла вакцины в 2021 году", - пояснила собеседник агентства.
При этом более половины стран не смогут достичь поставленной цели к середине 2022 года, добавила Банникова. "По некоторым прогнозам, в ряде стран (прежде всего стран Африки и Центральной Азии) уровень вакцинации населения в 60% может быть достигнут как минимум в 2023 году. То есть процесс активной первичной вакцинации будет продолжаться в большинстве стран мира до конца 2022 года и даже в 2023 году", - заключила эксперт.
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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