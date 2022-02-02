https://ria.ru/20220202/ukraina-1770759187.html

Посольство России в Сербии возмутила статья посла США в Приштине об Украине

Посольство России в Сербии возмутила статья посла США в Приштине об Украине - РИА Новости, 02.02.2022

Посольство России в Сербии возмутила статья посла США в Приштине об Украине

Посольство России в Сербии возмутила статья посла США в Приштине о ситуации вокруг Украины, "насквозь лживая и русофобская", сообщило российское... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:42

2022-02-02T21:42

2022-02-02T22:48

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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Посольство России в Сербии возмутила статья посла США в Приштине о ситуации вокруг Украины, "насквозь лживая и русофобская", сообщило российское диппредставительство."Трудно передать то возмущение, которое вызывает насквозь лживая русофобская статья недавно возглавившего "посольство" США в Приштине Джефри Ховенира по украинской проблематике. Степени искажения реальности, наверное, позавидовали бы даже ведущие вашингтонские пропагандисты периода "холодной войны". Хочется спросить – неужели никаких угрызений совести нет? Пользуясь словами нашего министра Сергея Викторовича Лаврова: нам – когда такое читаем – за авторов стыдно", - написали российские дипломаты в Facebook.По их мнению, некоторые одиозные пассажи невозможно объяснить ничем иным, кроме полного незнания или намерения ввести читателей в заблуждение. Отмечается очевидная несостоятельность тезиса о якобы соблюдении Киевом минских соглашений."Ведь именно обструкция киевским режимом этих одобренных СБ ООН договоренностей препятствует достижению мира в Донбассе. Дипломатическому урегулированию также не способствует бесконтрольная и безответственная передача Украине странами НАТО ­–­ под предлогом мнимой "российской угрозы" – оружия, которое Киев ежедневно применяет против мирного населения на юго-востоке страны". Но на гибель детей, женщин, стариков Ховенир и иже с ним цинично закрывают глаза: данный, как выражаются на Западе, "сопутствующий ущерб" их не интересует", - указали в российской дипмиссия и добавили, что он "не интересовал и когда натовцы варварски бомбили Сербию".В посольстве РФ указали, что посол Ховенир позволяет себе рассуждать и о том, что "границы и территориальная целостность государств не могут быть нарушены силой", находясь в административном центре сербского автономного края Косово и Метохия, который сейчас не контролируется Белградом вследствие вооруженной агрессии США и НАТО против Югославии в 1999 году."За вероломные действия будто бы "оборонительного" Североатлантического альянса никто на Западе так и не понес ответственности. Об этом за океаном предпочитают молчать. Бросается в глаза стремление Ховенира выступать одновременно от имени Вашингтона и Приштины. У нас не было и нет иллюзий насчет того, кто и как заказывает музыку в Косово", - подчеркнули в российском диппредставительстве. Дипломаты призвали американскую сторону перестать лицемерить и открыто признать нежелание содействовать справедливому косовскому урегулированию в рамках международного права, а не "конъюнктурного западного порядка, основанного на правилах"."Ховениру стоило бы заняться своими непосредственными обязанностями. Попробовать добиться, чтобы Приштина выполнила, наконец, Брюссельские обязательства о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, полномочия которого гарантировали бы краевым сербам защиту от усиливающегося давления и нападок косовоалбанского большинства. Поспособствовать обеспечению демократического права всех желающих избирателей в крае Косово и Метохия проголосовать на запланированных на апрель выборах в Сербии", - отметили в посольстве РФ и подытожили, что будущее Балкан – в руках самих балканцев, а не "незваных западных "менторов" с их эгоистичными приоритетами и шаблонными схемами".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770757274.html

https://ria.ru/20220202/nato-1770731409.html

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дмитрий песков, россия, югославия, киев, facebook, совет безопасности оон, украина, сша, приштина