США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки
Псаки: США больше не называют "вторжение" России на Украину неминуемым
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение", - сказала Псаки на брифинге.
Быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику.
"Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - сказала Псаки.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.