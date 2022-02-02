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США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки
США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки - РИА Новости, 02.02.2022
США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки
Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:29
2022-02-02T21:29
в мире
дмитрий песков
россия
киев
москва
нато
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение", - сказала Псаки на брифинге.Быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику."Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - сказала Псаки.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, администрация президента сша, дженнифер псаки, украина
21:29 02.02.2022
 
США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки

Псаки: США больше не называют "вторжение" России на Украину неминуемым

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение", - сказала Псаки на брифинге.
Быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику.
"Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - сказала Псаки.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
20:07
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО
 
В миреДмитрий ПесковРоссияКиевМоскваНАТОАдминистрация президента СШАДженнифер ПсакиУкраина
 
 
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