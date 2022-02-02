https://ria.ru/20220202/ukraina-1770757274.html

США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки

США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки - РИА Новости, 02.02.2022

США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки

Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:29

2022-02-02T21:29

2022-02-02T21:29

в мире

дмитрий песков

россия

киев

москва

нато

администрация президента сша

дженнифер псаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc881852651577ca91f8ab0f61537f32.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение", - сказала Псаки на брифинге.Быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику."Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - сказала Псаки.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html

россия

киев

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, администрация президента сша, дженнифер псаки, украина