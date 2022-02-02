Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО
Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули попросил администрацию президента США Джо Байдена прояснить целесообразность поддержки вступления Украины в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:07
2022-02-02T20:07
в мире
энтони блинкен
дмитрий песков
киев
сша
россия
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули попросил администрацию президента США Джо Байдена прояснить целесообразность поддержки вступления Украины в НАТО.Хоули заявил в письме, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену, что поддерживает отправку помощи на Украину, в которой она нуждается для "самозащиты", однако считает, что оправдывать "вступление в войну с Россией" вне интересов США."Я пишу, чтобы потребовать ясности относительно поддержки администрацией Байдена потенциального членства Украины в НАТО... Президент Байден объявил, что США направят больше обычных вооруженных сил в Европу, если Россия вторгнется на Украину. Такое размещение может лишь ослабить способность вооруженных сил США готовить и модернизировать силы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Но эти упущенные возможности бледнеют по сравнению с тем, что ожидалось бы - и даже требовалось - от США, если бы НАТО действительно приняло Украину в качестве члена", - говорится в письме Хоули, текст которого разместил портал Axios.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220202/pentagon-1770726894.html
https://ria.ru/20220202/nato-1770731409.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_8f3d9ead3ffc70385d412fc7edfa2d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, дмитрий песков, киев, сша, россия, нато, ситуация в днр и лнр
20:07 02.02.2022
 
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО

Сенатор США Хоули призвал Белый дом объяснить целесообразность вступления Украины в НАТО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената США
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули попросил администрацию президента США Джо Байдена прояснить целесообразность поддержки вступления Украины в НАТО.
Хоули заявил в письме, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену, что поддерживает отправку помощи на Украину, в которой она нуждается для "самозащиты", однако считает, что оправдывать "вступление в войну с Россией" вне интересов США.
Американские военные у истребителей F-15 на аэродроме Эмари в Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
18:08
США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию
"Я пишу, чтобы потребовать ясности относительно поддержки администрацией Байдена потенциального членства Украины в НАТО... Президент Байден объявил, что США направят больше обычных вооруженных сил в Европу, если Россия вторгнется на Украину. Такое размещение может лишь ослабить способность вооруженных сил США готовить и модернизировать силы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Но эти упущенные возможности бледнеют по сравнению с тем, что ожидалось бы - и даже требовалось - от США, если бы НАТО действительно приняло Украину в качестве члена", - говорится в письме Хоули, текст которого разместил портал Axios.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
18:29
Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон
 
В миреЭнтони БлинкенДмитрий ПесковКиевСШАРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала