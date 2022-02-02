https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html

В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО

В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО - РИА Новости, 02.02.2022

В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули попросил администрацию президента США Джо Байдена прояснить целесообразность поддержки вступления Украины в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T20:07

2022-02-02T20:07

2022-02-02T20:07

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули попросил администрацию президента США Джо Байдена прояснить целесообразность поддержки вступления Украины в НАТО.Хоули заявил в письме, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену, что поддерживает отправку помощи на Украину, в которой она нуждается для "самозащиты", однако считает, что оправдывать "вступление в войну с Россией" вне интересов США."Я пишу, чтобы потребовать ясности относительно поддержки администрацией Байдена потенциального членства Украины в НАТО... Президент Байден объявил, что США направят больше обычных вооруженных сил в Европу, если Россия вторгнется на Украину. Такое размещение может лишь ослабить способность вооруженных сил США готовить и модернизировать силы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Но эти упущенные возможности бледнеют по сравнению с тем, что ожидалось бы - и даже требовалось - от США, если бы НАТО действительно приняло Украину в качестве члена", - говорится в письме Хоули, текст которого разместил портал Axios.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/pentagon-1770726894.html

https://ria.ru/20220202/nato-1770731409.html

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в мире, энтони блинкен, дмитрий песков, киев, сша, россия, нато, ситуация в днр и лнр