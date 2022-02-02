Принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявили в Берлине
Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
БЕРЛИН, 2 фев – РИА Новости. Страны имеют право свободно выбирать, в какие вступать союзы, но принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.
Накануне Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что украинские власти преследуют цель вернуть Крым, "в том числе, военным путем". В этой связи российский президент задался вопросом: если Украина станет членом НАТО и начнет такие военные операции, "нам что, воевать с блоком НАТО?". Он добавил, что об этом "похоже", никто не подумал.
"В целом каждое государство имеет право просить членства в оборонительном союзе, каждое (государство) свободно в этом и соответствующий союз свободен действовать в этом отношении. Федеральный канцлер (Олаф Шольц) на аналогичный вопрос десять дней назад ответил, что в настоящий момент принятие Украины не стоит на повестке дня", - заявил Хебештрайт на брифинге в среду на просьбу озвучить позицию Берлина после заявлений Путина.
Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли принятие Украины в НАТО по "французской формуле" - политическое, но не военное членство, - Хебештрайт отметил, что ответ на этот вопрос "подразумевает условием то, что имеет место принятие (в НАТО), но как я только что процитировал, прием Украины НАТО не стоит на повестке дня".
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