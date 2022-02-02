https://ria.ru/20220202/ukraina-1770737995.html

Принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявили в Берлине

Принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявили в Берлине - РИА Новости, 02.02.2022

Принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявили в Берлине

Страны имеют право свободно выбирать, в какие вступать союзы, но принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:01

2022-02-02T19:01

2022-02-02T19:01

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БЕРЛИН, 2 фев – РИА Новости. Страны имеют право свободно выбирать, в какие вступать союзы, но принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.Накануне Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что украинские власти преследуют цель вернуть Крым, "в том числе, военным путем". В этой связи российский президент задался вопросом: если Украина станет членом НАТО и начнет такие военные операции, "нам что, воевать с блоком НАТО?". Он добавил, что об этом "похоже", никто не подумал."В целом каждое государство имеет право просить членства в оборонительном союзе, каждое (государство) свободно в этом и соответствующий союз свободен действовать в этом отношении. Федеральный канцлер (Олаф Шольц) на аналогичный вопрос десять дней назад ответил, что в настоящий момент принятие Украины не стоит на повестке дня", - заявил Хебештрайт на брифинге в среду на просьбу озвучить позицию Берлина после заявлений Путина.Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли принятие Украины в НАТО по "французской формуле" - политическое, но не военное членство, - Хебештрайт отметил, что ответ на этот вопрос "подразумевает условием то, что имеет место принятие (в НАТО), но как я только что процитировал, прием Украины НАТО не стоит на повестке дня".

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770055991.html

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в мире, германия, берлин (город), украина, нато