https://ria.ru/20220202/ukraina-1770727686.html

Конфликта из-за ситуации вокруг Украины можно избежать, заявили в Пентагоне

Конфликта из-за ситуации вокруг Украины можно избежать, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.02.2022

Конфликта из-за ситуации вокруг Украины можно избежать, заявили в Пентагоне

Администрация США по-прежнему не считает, что конфликт из-за сложившейся ситуации вокруг Украины неизбежен, заявил в среду журналистам официальный представитель РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:11

2022-02-02T18:11

2022-02-02T18:52

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация США по-прежнему не считает, что конфликт из-за сложившейся ситуации вокруг Украины неизбежен, заявил в среду журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение по поводу дальнейшего вторжения на Украину, однако, очевидно, у нее есть такая возможность. Мы продолжим поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и госдепартаментом США в целях достижения урегулирования. Мы продолжаем считать, что конфликт не является неизбежным", - сказал Кирби в ходе брифинга.Ранее Кирби объявил, что США направляют дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины. Согласно заверениям Пентагона, они будут находиться в союзных европейских на временной основе и при согласии принимающих сторон.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/voyna-1770594921.html

https://ria.ru/20220131/nastuplenie-1770375664.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, россия, украина, министерство обороны сша, нато