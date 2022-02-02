https://ria.ru/20220202/ukraina-1770695338.html

Гаврилов назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию России

Гаврилов назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию России - РИА Новости, 02.02.2022

Гаврилов назвал Украину инструментом Запада по сдерживанию России

Очевидно, что Запад цинично использует Украину в качестве очередного инструмента сдерживания России и давления на неё, заявил в среду руководитель делегации РФ... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:11

2022-02-02T16:11

2022-02-02T16:18

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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Очевидно, что Запад цинично использует Украину в качестве очередного инструмента сдерживания России и давления на неё, заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.По его словам, нормальных людей до глубины души поражает уровень истерии, раздутый западными политиками, дипломатами и журналистами о якобы "неминуемом вторжении России на Украину"."Всем давно очевидно, что Запад цинично использует нашего украинского соседа в качестве очередного инструмента сдерживания России и давления на неё", - сказал дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Гаврилов не исключил, что такого рода деятельность по нагнетанию истерии и паники может использоваться для прикрытия возможного осуществления провокаций со стороны ВСУ и нацбатальонов на линии соприкосновения в Донбассе."Напомню, в России на самом высоком уровне заявлялось, что у нас никаких планов "вторжения" на Украину нет. Но грубо наступать на наши интересы и тем более их игнорировать мы не позволим", - заключил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220131/sosuschestvovanie-1770370038.html

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769712355.html

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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, константин гаврилов