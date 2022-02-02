https://ria.ru/20220202/ukraina-1770690771.html

На Украине предложили заменить призыв краткосрочной военной подготовкой

На Украине предложили заменить призыв краткосрочной военной подготовкой - РИА Новости, 02.02.2022

На Украине предложили заменить призыв краткосрочной военной подготовкой

Министерство обороны Украины планирует с 1 января 2024 года полностью заменить призыв на срочную военную службу на кратковременную интенсивную подготовку,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:50

2022-02-02T15:50

2022-02-02T15:50

в мире

украина

министерство обороны украины

алексей резников

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КИЕВ, 2 фев – РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует с 1 января 2024 года полностью заменить призыв на срочную военную службу на кратковременную интенсивную подготовку, сообщил глава ведомства Алексей Резников.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об увеличении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и продление срока службы по контракту. Также, согласно указу, президент поручил кабмину подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады Украины ряд законопроектов, в частности о прекращении призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года."Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - цитирует Резникова пресс-служба министерства обороны Украины. Он отметил, что указ президента является реакцией на стоящие перед Украиной вызовы."Россия открыто угрожает масштабной эскалацией. У нас прибавилось более тысячи километров границы, которые нужно защищать. Президент поставил задачу: исходя из наших возможностей предложить такую модель армии, чтобы ни у кого в Кремле даже мысли не возникало напасть на Украину. У этой задачи очень практическое обоснование. Если наше государство будет восприниматься как постоянно рискующее испытать разрушительное вторжение, это будет тормозить развитие. Мы не сможем привлекать достаточно ресурсов. Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия", - сказал Резников.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220201/vsu-1770441164.html

https://ria.ru/20220202/aviatsiya-1770631371.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, алексей резников, ситуация в днр и лнр