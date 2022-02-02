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https://ria.ru/20220202/ukraina-1770689035.html
Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине
Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине - РИА Новости, 02.02.2022
Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине
Швеция направит 50 миллионов шведских крон (около 5,5 миллиона долларов) в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины, который создан совместно с... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:35
2022-02-02T15:35
в мире
россия
восточная европа
мид швеции
швеция
украина
донбасс
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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Швеция направит 50 миллионов шведских крон (около 5,5 миллиона долларов) в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины, который создан совместно с Великобританией, США, Канадой и Швейцарией, сообщает МИД королевства."Передав 50 миллионов шведских крон в партнерский фонд "Устойчивая Украина", мы еще раз демонстрируем солидарность Швеции с Украиной и непоколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - приводятся в сообщении слова министра по делам сотрудничества Матильды Эрнкранс.По ее словам, фонд призван укрепить способность Украины "противостоять российской агрессии на юго-востоке", способствуя повышению качества общественных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию.Уточняется, что фонд будет дополнять поддержку со стороны ООН. В МИД Швеции добавили, что Украина является крупнейшим получателем помощи со стороны королевства, которая выделяется на проведение реформ в Восточной Европе и составляет около 240 миллионов шведских крон (более 25 миллионов долларов) ежегодно.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220202/kibersily-1770674421.html
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россия
восточная европа
швеция
украина
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в мире, россия, восточная европа, мид швеции, швеция, украина, донбасс
15:35 02.02.2022
 
Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине

Швеция направит 5,5 миллиона долларов в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Стокгольм
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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Швеция направит 50 миллионов шведских крон (около 5,5 миллиона долларов) в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины, который создан совместно с Великобританией, США, Канадой и Швейцарией, сообщает МИД королевства.
"Передав 50 миллионов шведских крон в партнерский фонд "Устойчивая Украина", мы еще раз демонстрируем солидарность Швеции с Украиной и непоколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - приводятся в сообщении слова министра по делам сотрудничества Матильды Эрнкранс.
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По ее словам, фонд призван укрепить способность Украины "противостоять российской агрессии на юго-востоке", способствуя повышению качества общественных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию.
Уточняется, что фонд будет дополнять поддержку со стороны ООН. В МИД Швеции добавили, что Украина является крупнейшим получателем помощи со стороны королевства, которая выделяется на проведение реформ в Восточной Европе и составляет около 240 миллионов шведских крон (более 25 миллионов долларов) ежегодно.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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