https://ria.ru/20220202/ukraina-1770689035.html

Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине

Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине - РИА Новости, 02.02.2022

Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине

Швеция направит 50 миллионов шведских крон (около 5,5 миллиона долларов) в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины, который создан совместно с... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:35

2022-02-02T15:35

2022-02-02T15:35

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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Швеция направит 50 миллионов шведских крон (около 5,5 миллиона долларов) в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины, который создан совместно с Великобританией, США, Канадой и Швейцарией, сообщает МИД королевства."Передав 50 миллионов шведских крон в партнерский фонд "Устойчивая Украина", мы еще раз демонстрируем солидарность Швеции с Украиной и непоколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - приводятся в сообщении слова министра по делам сотрудничества Матильды Эрнкранс.По ее словам, фонд призван укрепить способность Украины "противостоять российской агрессии на юго-востоке", способствуя повышению качества общественных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию.Уточняется, что фонд будет дополнять поддержку со стороны ООН. В МИД Швеции добавили, что Украина является крупнейшим получателем помощи со стороны королевства, которая выделяется на проведение реформ в Восточной Европе и составляет около 240 миллионов шведских крон (более 25 миллионов долларов) ежегодно.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220202/kibersily-1770674421.html

https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770676374.html

россия

восточная европа

швеция

украина

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в мире, россия, восточная европа, мид швеции, швеция, украина, донбасс