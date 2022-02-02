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Канада поставит на Украину нелетальное военное оборудование, сообщили СМИ
Канада поставит на Украину нелетальное военное оборудование, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2022
Канада поставит на Украину нелетальное военное оборудование, сообщили СМИ
Канада на этой неделе поставит на Украину военное оборудование в рамках ранее анонсированного пакета помощи, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:17
2022-02-02T14:17
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Канада на этой неделе поставит на Украину военное оборудование в рамках ранее анонсированного пакета помощи, сообщает телеканал CBC."Министерство национальной обороны также предоставит Украине нелетальное военное оборудование, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинские сумки и технические средства наблюдения", - говорится в сообщении телеканала.По словам подполковника Люка-Фредерика Жильбера, которые приводит CBC, оборудование "прибудет на этой неделе". Он не уточнил, какие именно подразделения украинских ВС получат эту технику.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220201/kanada-1770414868.html
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в мире, грузия, россия, сша, нато
14:17 02.02.2022
 
Канада поставит на Украину нелетальное военное оборудование, сообщили СМИ

CBC: Канада на неделе поставит на Украину нелетальное военное оборудование

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Канада на этой неделе поставит на Украину военное оборудование в рамках ранее анонсированного пакета помощи, сообщает телеканал CBC.
"Министерство национальной обороны также предоставит Украине нелетальное военное оборудование, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинские сумки и технические средства наблюдения", - говорится в сообщении телеканала.
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По словам подполковника Люка-Фредерика Жильбера, которые приводит CBC, оборудование "прибудет на этой неделе". Он не уточнил, какие именно подразделения украинских ВС получат эту технику.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
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