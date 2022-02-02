https://ria.ru/20220202/ukraina-1770673501.html

Канада поставит на Украину нелетальное военное оборудование, сообщили СМИ

Канада поставит на Украину нелетальное военное оборудование, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2022

Канада поставит на Украину нелетальное военное оборудование, сообщили СМИ

Канада на этой неделе поставит на Украину военное оборудование в рамках ранее анонсированного пакета помощи, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:17

2022-02-02T14:17

2022-02-02T14:17

в мире

грузия

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102949_0:108:3072:1835_1920x0_80_0_0_978f19a73a206b31630a0e2f30363493.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Канада на этой неделе поставит на Украину военное оборудование в рамках ранее анонсированного пакета помощи, сообщает телеканал CBC."Министерство национальной обороны также предоставит Украине нелетальное военное оборудование, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинские сумки и технические средства наблюдения", - говорится в сообщении телеканала.По словам подполковника Люка-Фредерика Жильбера, которые приводит CBC, оборудование "прибудет на этой неделе". Он не уточнил, какие именно подразделения украинских ВС получат эту технику.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/kanada-1770414868.html

https://ria.ru/20220130/vizit-1770194456.html

грузия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, сша, нато