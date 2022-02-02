Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770670777.html
Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем, заявил Зеленский
Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.02.2022
Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире, не хочет эскалации и стремится к урегулированию исключительно дипломатическим путем. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:07
2022-02-02T14:28
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770675139_21:3:2829:1583_1920x0_80_0_0_d2a066b346edff5288b33f9e379d19b8.jpg
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире, не хочет эскалации и стремится к урегулированию исключительно дипломатическим путем."Все это оружие (которое на Украину поставляют страны Запада - ред.) - это только защита. Мы думаем только о мире, мы думаем только о деоккупации и только дипломатическим путём. Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни единого участка нашей земли, не отдадим наши территории, какой бы ни была цена этого дела", - сказал Зеленский на брифинге после переговоров с премьером Нидерландов в Киеве в среду.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220202/donbass-1770639626.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770675139_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_e874066b82600edea278b06c23b32684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:07 02.02.2022 (обновлено: 14:28 02.02.2022)
 
Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем, заявил Зеленский

Президент Зеленский: Киев не хочет эскалации и стремится к миру дипломатическим путем

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве. 2 февраля 2022
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве. 2 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве. 2 февраля 2022
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире, не хочет эскалации и стремится к урегулированию исключительно дипломатическим путем.
"Все это оружие (которое на Украину поставляют страны Запада - ред.) - это только защита. Мы думаем только о мире, мы думаем только о деоккупации и только дипломатическим путём. Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни единого участка нашей земли, не отдадим наши территории, какой бы ни была цена этого дела", - сказал Зеленский на брифинге после переговоров с премьером Нидерландов в Киеве в среду.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
11:45
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала