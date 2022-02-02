https://ria.ru/20220202/ukraina-1770670777.html

Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем, заявил Зеленский

Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.02.2022

Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире, не хочет эскалации и стремится к урегулированию исключительно дипломатическим путем. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:07

2022-02-02T14:07

2022-02-02T14:28

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире, не хочет эскалации и стремится к урегулированию исключительно дипломатическим путем."Все это оружие (которое на Украину поставляют страны Запада - ред.) - это только защита. Мы думаем только о мире, мы думаем только о деоккупации и только дипломатическим путём. Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни единого участка нашей земли, не отдадим наши территории, какой бы ни была цена этого дела", - сказал Зеленский на брифинге после переговоров с премьером Нидерландов в Киеве в среду.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220202/donbass-1770639626.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика