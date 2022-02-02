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https://ria.ru/20220202/ukraina-1770657287.html
Болгары ополчились на Украину из-за постоянных подачек от ЕС
"С какого перепуга?" Болгары пришли в ярость из-за помощи Украине от ЕС - РИА Новости, 02.02.2022
Болгары ополчились на Украину из-за постоянных подачек от ЕС
Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод "Северный поток — 2" не... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:12
2022-02-02T13:12
украина
англия
россия
евросоюз
еврокомиссия
северный поток — 2
болгария
балтийское море
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод "Северный поток — 2" не соответствует ориентирам энергетической политики ЕС.Как пишет издание, среди прочего чиновник подчеркнул, что Брюссель сделает все возможное, чтобы Россия "не использовала газ в качестве оружия". Также он анонсировал одобрение Еврокомиссией пакета финансовой помощи Киеву в размере 1,2 миллиарда евро.Некоторые комментаторы пришли в ярость из-за подобных заявлений, особенно их разозлила столь неистовая забота Брюсселя о благосостоянии Украины, а не стран союза."Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки — под видом "профилактики". Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от "Северного потока — 2"? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? "Северный поток — 2" не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?" — задался вопросом Schilo."А как иначе — это дядька из Прибалтики и у него имя заканчивается на "ис". Для них выступать против всего русского — национальный вид спорта. А зарабатывают они тем, что моют посуду в Англии", — сыронизировал Аха."И почему я больше не удивляюсь европейским глупостям! Очередное харакири. Ну, пускай! К сожалению, Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм! Нужно выходить из отупевшего Евросоюза, он и так нас уже обобрал!" — выразил мнение Капитана."С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 миллиарда? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь. Этим союзом руководят фашисты!" — возмутился Бг."Украина уже много лет торгует с ЕС на облегченных условиях. Болгарии же это запрещено, а наши политики и в ус не дуют!" — подытожили читатели."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для введения газопровода в строй требуется завершить сертификацию компании-оператора.При этом США постоянно угрожают ввести против "Северного потока — 2" санкции в случае "российского вторжения" на Украину. В России отвергают все претензии и напоминают, что не входят в число участников внутриукраинского конфликта. Напротив, Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html
https://ria.ru/20220118/gaz-1768295306.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/bolgariya-1769691064.html
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украина, англия, россия, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, болгария, балтийское море, киев
13:12 02.02.2022
 
"С какого перепуга?" Болгары пришли в ярость из-за помощи Украине от ЕС

Читатели болгарской газеты Dnes пришли в ярость из-за газовой политики ЕС и помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод "Северный поток — 2" не соответствует ориентирам энергетической политики ЕС.
Как пишет издание, среди прочего чиновник подчеркнул, что Брюссель сделает все возможное, чтобы Россия "не использовала газ в качестве оружия". Также он анонсировал одобрение Еврокомиссией пакета финансовой помощи Киеву в размере 1,2 миллиарда евро.
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Некоторые комментаторы пришли в ярость из-за подобных заявлений, особенно их разозлила столь неистовая забота Брюсселя о благосостоянии Украины, а не стран союза.
"Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки — под видом "профилактики". Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от "Северного потока — 2"? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? "Северный поток — 2" не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?" — задался вопросом Schilo.
"А как иначе — это дядька из Прибалтики и у него имя заканчивается на "ис". Для них выступать против всего русского — национальный вид спорта. А зарабатывают они тем, что моют посуду в Англии", — сыронизировал Аха.
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"И почему я больше не удивляюсь европейским глупостям! Очередное харакири. Ну, пускай! К сожалению, Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм! Нужно выходить из отупевшего Евросоюза, он и так нас уже обобрал!" — выразил мнение Капитана.
"С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 миллиарда? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь. Этим союзом руководят фашисты!" — возмутился Бг.
"Украина уже много лет торгует с ЕС на облегченных условиях. Болгарии же это запрещено, а наши политики и в ус не дуют!" — подытожили читатели.
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"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для введения газопровода в строй требуется завершить сертификацию компании-оператора.
При этом США постоянно угрожают ввести против "Северного потока — 2" санкции в случае "российского вторжения" на Украину. В России отвергают все претензии и напоминают, что не входят в число участников внутриукраинского конфликта. Напротив, Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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