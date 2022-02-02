https://ria.ru/20220202/ukraina-1770624589.html

Глава МИД Франции оценил ситуацию на границе России и Украины

Глава МИД Франции оценил ситуацию на границе России и Украины - РИА Новости, 02.02.2022

Глава МИД Франции оценил ситуацию на границе России и Украины

Франция не имеет на данный момент никакой информации о намерении России "переходить к действиям на Украине", заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:37

2022-02-02T10:37

2022-02-02T10:37

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жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Франция не имеет на данный момент никакой информации о намерении России "переходить к действиям на Украине", заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан."Ситуация очень серьезна, десятки тысяч российский солдат у границ с Украиной, в ближайшие дни пройдут военные учения в Белоруссии с российскими и белорусскими силами у украинских границ. Все предпосылки сложились, чтобы было вмешательство… Но на данный момент у нас нет никакой информации о намерении президента Путина переходить к действиям", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 2.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770572746.html

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